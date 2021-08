Mexiko: Hurrikan Grace an Ostküste erwartet

München, 20.08.2021 | 10:03 | cge

Hurrikan Grace wird voraussichtlich am späten Freitagabend oder frühen Sonnabend erneut auf den Osten Mexikos treffen. Eine Hurrikan-Warnung ist für die Küstenregion zwischen Puerto Veracruz und Cabo Rojo in Kraft. Dies geht aus Informationen des Nationalen Hurrikancenters der USA hervor. Bereits am Donnerstag zog Grace über die Halbinsel Yucatán.



Hurrikan Grace wird an der mexikanischen Ostküste erwartet.

Am Wochenende ist in den Gebieten Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nord Queretaro und im östlichen Teil von San Luis Potosi mit starken Regenfällen zu rechnen, die zu Überschwemmungen führen können. Auch Schlammlawinen können in Folge des Regens auftreten. Hurrikan Grace bringt zudem voraussichtlich starke Winde sowie eine raue See mit sich.Wer sich aktuell in den von Hurrikan Grace betroffenen Gebieten aufhält, sollte sich in lokalen Medien über die Entwicklungen informieren und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Laut internationalem Nachrichtenportal Garda ist unter anderem damit zu rechnen, dass es durch die starken Regenfälle und Stürme zu Beeinträchtigungen im Transportwesen kommen kann. Einige Straßen und Brücken könnten unpassierbar werden. Auch an regionalen Flughäfen sind durch schlechte Sichtverhältnisse Störungen möglich.Während Grace Anfang dieser Woche zunächst als Tropensturm eingestuft wurde und in der Nacht zum Dienstag über die Südküste Haitis hinwegzog und Überschwemmungen verursachte, entwickelte sich dieser in der Nacht zum Donnerstag zu einem Hurrikan der Kategorie eins. Diese Stufe ist die niedrigste der fünf Hurrikan-Kategorien. Als Hurrikan traf Grace am Donnerstag auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán im Strandort Tulum wieder auf Land. Bewohner und Touristen in den betroffenen Küstenstädten wurden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Auf Yucatán kam es aufgrund des Wirbelsturms zu Stromausfällen, am Flughafen Cancún fielen Flüge aus.