Mexiko: Hurrikan Kay nimmt Kurs auf Baja California

08.09.2022

In Mexiko bereiten sich die Menschen auf das Eintreffen von Hurrikan Kay an der Baja California vor. Das Sturmgebiet zieht aktuell über den Pazifik in Richtung Nordwesten und soll nach Vorhersagemodellen zum Ende der Woche die Halbinsel erreichen, auf der auch der beliebte Badeort Cabo San Lucas liegt. Die Behörden warnen vor schweren Unwettern und haben mehrere Schutzräume geöffnet.



Hurrikan Kay brachte Starkregen nach Los Cabos und zieht weiter die Baja California entlang.

Am Mittwochabend erreichte der Hurrikan eine Windstärke von 150 Stundenkilometern, die sich nach Meinung der Wetterexperten und -expertinnen im Verlauf des Donnerstags zwar leicht abschwächen, jedoch noch immer Orkanstärke halten wird. In der Touristenregion Los Cabos brachte Kay bereits schwere Regenfälle und hohen Wellengang, der an den dortigen Stränden Verwüstungen verursachte und viel Treibgut anschwemmte. Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Feriengästen wird empfohlen, sich von den Strandabschnitten fernzuhalten. Rund 800 Personen wurden in der Region in Notunterkünften untergebracht.Auch den Flugverkehr der Region wirbelte Kay bereits stark durcheinander. Die mexikanischen Airlines Volaris, Aeromexico und Viva Aerobus mussten mehrere Inlandsflüge in die Urlaubsregion Los Cabos streichen. An den Tankstellen bildeten sich lange Autoschlangen, Geschäfte mit Produkten des nicht lebensnotwendigen Bedarfs wurden geschlossen. Am vergangenen Wochenende war der Hurrikan bereits über den mexikanischen Bundesstaat Guerrero gezogen und kostete dort drei Menschen das Leben.Im weiteren Verlauf besteht die Möglichkeit, dass Kay weiter in Richtung Norden zieht und die südlichen Regionen der US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona erreicht. Dort könnte er am Freitagabend und Samstag starke Regenfälle mit sich bringen, die auf den ausgedörrten Böden der Gebiete eventuell zu Sturzfluten führen. Der zentrale Teil des Sturmgebiets soll sich jedoch nicht über Land bewegen, nach den Vorhersagen werden nur die Ausläufer die Küstengebiete streifen.