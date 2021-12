Mexiko: Maya-Zug wird weitergebaut

München, 01.12.2021 | 10:22 | cge

Der Bau des Tren Maya in Mexiko wird fortgesetzt. Die Zugstrecke soll künftig touristische Ziele besser miteinander verbinden. Ein erster Teilabschnitt durch die Bundesstaaten Quintana Roo, Yucatán und Campeche könnte bereits im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Dies berichtet das Reisenachrichtenportal Reise vor 9.



Der Tren Maya wird weitergebaut.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Bau der neuen Bahnstrecke zunächst pausiert werden, soll nun jedoch wieder an Fahrt aufnehmen, schreibt Travel Weekly unter Berufung auf Mauricio Vila Dosal, Gouverneur von Yucatán. Während ein erster Teil des Projektes bereits im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb gehen soll, ist die komplette Fertigstellung der rund 1.500 Kilometer langen Bahnstrecke für 2024 angesetzt. Der zeitliche Rahmen für die Finalisierung wurde jedoch bereits mehrfach verschoben. Das Großprojekt ist zudem sowohl bei Teilen der indigenen Bevölkerung Südmexikos als auch bei Umweltschützern umstritten.Urlauber und Urlauberinnen an der mexikanischen Riviera beschränken ihre Entdeckungsreise in der Regel auf einen Ausflug zur Maya-Ruinenstätte Chichén Itzá. Dies soll sich mit dem Tren Maya nun ändern: Der Zug bietet Reisenden dann eine komfortable Möglichkeit, die Halbinsel Yucatán darüber hinaus zu entdecken. Tren Maya soll zudem einen Schlafwagen für Nachtfahrten und ein Bordrestaurant erhalten, in dem regionale Küche serviert wird.Die rund 1.500 Kilometer lange Bahnstrecke soll Reisenden einen besseren Zugang zu den Maya-Fundstätten ermöglichen, Anbindung erhalten 17 Orte auf der Halbinsel Yucatán. Die Bahnverbindung verläuft nach ihrem Start in Palenque in Richtung Norden bis nach Escárcega und teilt sich dann in eine westliche und eine östliche Route. Beide Strecken münden in der Stadt Cancún. Auf der östlichen Strecke macht der Zug Halt in Tulum, auf der Route durch den Westen gelangen Reisende unter anderem nach Chichén Itzá.