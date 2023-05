Miniatur Wunderland präsentiert die neue Welt Patagonien

Das Miniatur Wunderland in Hamburg hat am 3. Mai 2023 den Themenabschnitt Patagonien feierlich eröffnet. Im Maßstab 1:87 geht es in die südamerikanischen Anden und auf wilde Gewässerfahrten. Ausgefeilte Mechaniken und Lichtspielereien erwecken die kontrastreiche Miniwelt zum Leben. Ein absolutes Highlight stellt die Drake-Passage zwischen der Südspitze Südamerikas und der Antarktis dar. Noch nie wurden so viele technische Bauteile verbaut wie auf dem Nachbau der berüchtigten Meeresstraße am Ende der Welt.



Im Miniatur Wunderland eröffnet die neue Themenwelt Patagonien. © Miniatur Wunderland Hamburg GmbH



Mächtig klein und detailliert groß



Die Drake-Passage ist dank der ausgeklügelten Wellenmechanik und dem unvergleichlich inszenierten Gewittersturm ein reines Actionkino. An Kraft hat die geschrumpfte Meeresstraße jedenfalls nicht eingebüßt. So schrecklich die Naturgewalt, so putzig die umherrutschenden Pinguine im ruhigeren Gewässer nebenan. Der Kontrast erreicht seinen Höhepunkt, wenn der Blick auf das Festland trifft. Die Andenregion in hellen Erdtönen zeichnet sich durch pittoreske Felsformationen aus. Hier stoßen aufmerksame Besucherinnen und Besucher auf Größe im Detail. Von abgestürzten Raumschiffen bis hin zu Schäfchen-Pyramiden findet sich in Patagonien nahezu alles.



Nach Hamburg reisen für das Miniatur Wunderland



Auf 65 Quadratkilometern präsentiert sich die neue Themenwelt Patagonien der Öffentlichkeit. Überaus stolz erklärt der Wunderland-Chef Frederik Braun, dass das fast Unmögliche geglückt sei: Patagoniens vielfältige Schönheit in der Miniwelt einfangen zu können. Das Modellbau-Team hat 50.000 Arbeitsstunden in das neue Meisterwerk investiert, bis aus dem unmöglichen Traum schließlich Wirklichkeit wurde.

