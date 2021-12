Montenegro begrenzt Gültigkeit des Impfnachweises

München, 07.12.2021 | 09:50 | twi

Montenegro hat die Gültigkeit von Impf- und Genesenennachweisen verkürzt. Ab sofort müssen alle Reisenden nachweisen, dass ihre zweite Impfung maximal sechs Monate vor Einreise erfolgt ist. Auch für Genesene dürfen zwischen dem letzten COVID-19-Test mit positivem Ergebnis und der Einreise in den Balkanstaat maximal 180 Tage liegen. Bei abgelaufenen Zertifikaten sowie für Ungeimpfte ist ein Besuch in Montenegro mit negativem Testergebnis möglich.



Die neuen Einreisebestimmungen sind laut Auswärtigem Amt schon in Kraft getreten und werden von den montenegrinischen Behörden bereits kontrolliert. Wer nach Montenegro einreisen möchte und weder geimpft noch genesen ist oder dessen Impfung oder Genesung mehr als ein halbes Jahr zurückliegt, muss einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Alternativ ist auch die Vorlage eines höchstens 48 Stunden alten Antigen-Schnelltests gestattet. Ohne jeglichen Nachweis dürfen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Montenegros sowie Staatsangehörige aus Drittstaaten mit montenegrinischem Aufenthaltstitel zwar einreisen, jedoch greift in diesen Fällen eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Nach sechs Tagen besteht dann die Möglichkeit, sich mit einem negativen PCR-Test freizutesten.Dieselben Regelungen gelten für den Aufenthalt im Innenraum von Restaurants und Bars. Der Nachweis über eine vollständig erfolgte Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis ist dabei in digitaler Form vorzulegen. Neben Gastronomiebetrieben, die um Mitternacht schließen müssen, und Geschäften für den täglichen Bedarf hat auch der Einzelhandel derzeit geöffnet. Überall, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, gilt eine generelle Maskenpflicht. Im Freien kann die der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden, sofern es möglich ist, zwei Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten. Verstöße gegen die montenegrinischen Hygienevorschriften können mit hohen Bußgeldern geahndet werden.Das Robert Koch-Institut führt Montenegro derzeit auf seiner Liste der Hochrisikogebiete, weshalb das Auswärtige Amt von nicht notwendigen Reisen warnt. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz Anfang November über 700 gelegen hatte, fiel sie in den vergangenen Wochen wieder kontinuierlich ab. Momentan liegt sie bei knapp 245. Etwas mehr als 41 Prozent der montenegrinischen Bevölkerung sind derzeit vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Zudem haben fast neun Prozent der in Montenegro gemeldeten Menschen eine Booster-Impfung erhalten.