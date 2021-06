Namibia fordert PCR-Test bei Einreise

München, 31.05.2021 | 10:49 | soe

Namibia fordert ab dem 1. Juni von Einreisenden aus Deutschland verpflichtend einen negativen PCR-Test. Negative Resultate von Antigentests werden nach Angaben des Auswärtigen Amtes, im Gegensatz zum Stand bis zum 31. Mai, dann nicht mehr anerkannt. Darüber hinaus hat Namibia eine Corona-Testoffensive für Urlauber und Einheimische gestartet.



Über den Luftweg kann von Deutschland nach Namibia grundsätzlich am Airport Hosea Kutako International Airport in der Landeshauptstadt Windhoek sowie über den Flughafen der Hafenstadt Walvis Bay eingereist werden. Bis einschließlich des 31. Mai akzeptiert das afrikanische Land von deutschen Reisenden als Voraussetzung neben PCR-Tests auch negative Antigen-Tests (AgRDT), Geimpfte müssen den Testnachweis ebenfalls erbringen. Ab dem 1. Juni werden die Vorgaben jedoch strenger: Für den Grenzübertritt ist dann nur noch das negative Ergebnis eines PCR-Tests zugelassen, dessen Proben vor höchstens 168 Stunden genommen wurden und der in einem zertifizierten Labor des Abreiselandes ausgestellt wurde. Dies gilt auch weiterhin ebenfalls für Personen, die eine Corona-Impfung erhalten haben.Wer als Tourist nach Namibia einreisen möchte, muss neben dem negativen Testresultat auch ein fest gebuchtes Reiseprogramm sowie den Nachweis einer Krankenversicherung vorlegen, welche die Kosten einer Corona-Infektion abdeckt. Zudem sind zwei Gesundheitsformulare auszufüllen, die auf der Homepage des Namibia Tourism Board abgerufen werden können. Einreisen auf dem Landweg sind inzwischen auch aus Südafrika wieder möglich, darüber hinaus ab Sambia am Übergang Katima Mulilo und aus Botsuana an den Grenzpunkten Ngoma, Mohembo Mamuno sowie Impalila Island.Inzwischen laufen in Namibia auch Maßnahmen an, um den Tourismus wiederzubeleben. Dazu zählt unter anderem der Ausbau an Corona-Testmöglichkeiten. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals africa-live wurde am 10. Mai in der Gemeinde Okahandja die erste mobile COVID-19-Teststaion eröffnet, der sukzessive weitere Stationen an strategischen Punkten des Straßennetzes folgen sollen. Dort können sowohl mit, als auch ohne vorherige Anmeldung PCR- und Antigen-Schnelltests vorgenommen werden, das Angebot ist für Einheimische und Urlauber gleichermaßen verfügbar. Ins Leben gerufen wurde die Initiative von der touristischen Privatwirtschaft Namibias.