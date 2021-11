Namibia: Erweiterte Testpflicht mit Trusted Travel System

München, 04.11.2021 | 10:12 | rpr

Namibia führt ab dem 15. November eine erweiterte Corona-Teststrategie im Rahmen der Ein- und Ausreisebestimmungen ein. Demzufolge müssen Rückreisende nach Deutschland unabhängig der Einreisebestimmungen für die Bundesrepublik einen negativen PCR-Test vor Abflug in Namibia vorlegen. Die Testergebnisse werden künftig über das neu eingeführte Trusted Travel System generiert, einer digitalen Plattform der Afrikanischen Union.



Bislang unterliegen Reisende ab fünf Jahren nach Namibia nur bei der Einreise einer Corona-Testpflicht. Unabhängig des Impfstatus der Person muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, dessen Probenentnahme maximal sieben Tage vor Abflug zurückliegt. Ab dem 15. November wird die Testpflicht um einen weiteren PCR-Test erweitert: Ab dann ist auch für die Ausreise ein PCR-Test durchzuführen, der über das neu eingeführte Trusted Travel System der Afrikanischen Union zertifiziert werden muss. Auch die Testergebnisse für die Einreise unterliegen künftig einer Prüfung über diese Plattform.Mit Einführung des Trusted Travel System der Afrikanischen Union soll ab dem 15. November die Ein- und Ausreise für internationale Reisende erleichtert und der Validierungsprozess der Testergebnisse verbessert werden. Demzufolge ist der Abstrich des PCR-Tests künftig bei einem Labor durchzuführen, welches von der Trusted Travel Initiative autorisiert wurde. Im Anschluss erhalten Reisende über die jeweilige Airline-Website oder vor Abflug am Flughafen über einen Airline-Mitarbeiter einen Freigabecode, welcher anschließend am Ankunftsflughafen von den Grenzbeamten verifiziert wird. Sollte das entsprechende Testlabor nicht gelistet sein, muss das Testergebnis über das Global Haven System zertifiziert werden. Ab dem 1. Dezember werden nur noch Testergebnisse für die Ein- und Ausreise anerkannt, die über das Trusted Travel System oder die Homepage von Global Haven autorisiert wurden.Seit dem 16. Oktober wurde in Namibia die nächtliche Ausgangssperre vorläufig bis zum 15. November aufgehoben. Ob sie danach wieder in Kraft tritt, geht aus aktuellen Informationen nicht hervor. Darüber hinaus gilt in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht, ebenso ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen einzuhalten. Gastronomische Betriebe sind unter Einhaltung von Hygienevorschriften geöffnet. Dabei ist zu beachten, dass der Alkoholausschank aktuell nur montags bis samstags zwischen 9 und 22 Uhr gestattet ist. Hotels sind geöffnet, private Übernachtungen – etwa bei Bekannten oder Familie – bleiben jedoch vorerst weiterhin untersagt.