Navagio Beach auf Zakynthos: Besuchsverbot im Sommer 2023

München, 17.03.2023 | 11:53 | spi

Wegen drohender Erdrutsche ist der beliebte Strand auf der Ionischen Insel Zakynthos in diesem Sommer nicht zugänglich. Bereits im vergangenen September war der Navagio-Strand geschlossen worden, weil sich bei einem Erdbeben große Felsbrocken von den Klippen gelöst hatten und in die Bucht gestürzt waren. Die nächste Sicherheitsüberprüfung wird im Herbst stattfinden. Bis dahin müssen Reisende auf das beliebte Fotomotiv verzichten.



Expertinnen und Experten der Anti-Seismic Planning and Protection Organization (OASP) haben die Bucht am 8. März routinemäßig untersucht. Sie stellten fest, dass durch die Erosion der Klippen Erdrutsche sehr wahrscheinlich seien. Daraufhin beschloss die Regierung, den Besuch des Navagio Beachs vorsichtshalber zu verbieten. Der Tourismusminister Vassilis Kikilias verwies in einer Stellungnahme auf den Schutz von Reisenden und Einheimischen.Allein die Kombination aus weißem Sand, azurblauem Wasser und steilen Klippen ergibt ein malerisches Strandidyll. Das rostige Schiffswrack bildet dabei einen einzigartigen Kontrast zu dieser paradiesischen Atmosphäre. 1980 strandete hier ein Frachter, dessen Besatzung Zigaretten schmuggelte. Daher stammt auch der Name Schmugglerbucht und der offizielle Name Navagio, was Schiffbruch bedeutet. Navagio Beach ist als Postkartenmotiv und später durch die Social-Media-Plattform Instagram sehr bekannt geworden. Viele Menschen reisen nach Zakynthos um ein Foto von der Schmugglerbucht zu machen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Navagio-Bucht zu den meistfotografierten Stränden Griechenlands zählt.Touristinnen und Touristen müssen wegen der Schließung aber nicht auf ihren Urlaub verzichten. Die fotogene Insel Zakynthos bietet noch viele weitere Highlights für die Kamera. Während in der gleichnamigen Hauptstadt Zakynthos die venezianische Kunst und Kultur noch spürbar ist, verzaubern die Blauen Grotten am Kap Skinari mit ihrem Farbenspiel. An den Stränden von Laganas und Kalamaki kann man mit etwas Glück sogar die seltenen Caretta-Caretta-Schildkröten beobachten.