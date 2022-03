Neuseeland öffnet Grenzen schon ab Mai für Deutsche

München, 17.03.2022 | 09:05 | soe

Neuseeland öffnet seine Grenzen früher als angekündigt für ausländische Touristen und Touristinnen. Bereits ab April dürfen diese aus dem Nachbarstaat Australien einreisen, ab Mai ist die Einreise auch wieder für Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland und weiteren visabefreiten Ländern erlaubt. Gemäß früher verkündeten Plänen sollte dies eigentlich erst ab kommendem Juli möglich sein.



Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern gab die anstehende Grenzöffnung am 16. März in der Hauptstadt Wellington bekannt. Nach ihrer Aussage sei Neuseeland „bereit, ein neues Kapitel im Umgang mit der Pandemie aufzuschlagen“. Den Anfang machen ab dem 12. April Reisende aus Australien, welche dann wieder quarantänefrei nach Neuseeland kommen dürfen. Ab Mai folgen die Einwohner und Einwohnerinnen der sogenannten Visa-Waiver-Countries, also Staaten, aus welchen bereits vor der Pandemie die Einreise nach Neuseeland ohne Visum gestattet war. Zu diesen zählt auch Deutschland. Einreisevoraussetzung ist eine vollständige Corona-Impfung, zudem ein negatives Testergebnis, welches bereits vor dem Abflug vorliegt. Auch nach der Ankunft in Neuseeland müssen sich die Reisenden noch mehrfach testen lassen, dabei genügen jedoch Schnelltests.Mit den neuen Beschlüssen öffnet Neuseeland seine Grenzen deutlich früher als zunächst vorgesehen. Am 3. Februar verkündeten die neuseeländischen Behörden, dass es im Ausland gestrandeten Staatsangehörigen ab Ende Februar wieder ermöglicht werden soll, nach Neuseeland zurückzukehren. Ab dem 12. April sollten ausländische Studierende sowie Facharbeiter und Facharbeiterinnen folgen, ab Juli schließlich Personen mit touristischen Aufenthaltszwecken. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass die jeweiligen Öffnungsschritte bei weiterhin abnehmendem Pandemieverlauf vorgezogen werden könnten. Neuseeland hatte sich zuvor seit März 2020 nahezu vollständig vom Rest der Welt abgeschottet und lange Zeit eine strikte Null-COVID-Strategie betrieben.Nachdem der Inselstaat bis Anfang dieses Jahres von Infektionsfällen nahezu verschont geblieben war, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte Februar sprunghaft an und stabilisierte sich schließlich auf hohem Niveau. Mit Stand zum 17. März wird der Wert mit 2.959,8 angegeben. Da die inzwischen vorherrschende Omikron-Variante allerdings weniger schwere Verläufe und niedrigere Hospitalisierungsraten hervorruft, halten die neuseeländischen Behörden an ihren Lockerungsplänen fest.