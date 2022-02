Neuseeland: Öffnung für Touristen erst ab Oktober 2022

München, 03.02.2022 | 15:36 | soe

Neuseeland will sich erst ab Oktober 2022 für internationale Touristen und Touristinnen öffnen. Nachdem zuvor angekündigte Öffnungsschritte der Regierung nicht wie angekündigt umgesetzt worden waren, stellte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Morgen des 3. Februar die neuen Pläne des Inselstaates vor. Demnach dürfen die ersten Einheimischen unter bestimmten Voraussetzungen ab Ende dieses Monats in ihre Heimat zurückkehren, ausländische Urlauber und Urlauberinnen sind frühestens acht Monate später wieder willkommen.



Bereits Mitte Januar wollte Neuseeland gemäß einer Ankündigung aus dem November 2021 damit beginnen, die Einreisebedingungen zu lockern. Im Dezember wurde jedoch verlautbart, dass die ins Auge gefassten Öffnungspläne aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus verschoben werden müssen. Neue Termine ließ bislang auf sich warten, nun haben zumindest im Ausland gestrandete Einheimische eine Perspektive zur Rückreise in ihr Heimatland. Die aktuell strikt geschlossene Grenze Neuseelands soll am 27. Februar um 23:59 Uhr wieder für vollständig geimpfte Staatsbürger und Staatsbürgerinnen öffnen, die sich derzeit im Nachbarstaat Australien aufhalten. Genau zwei Wochen später dürfen ab dem 13. März auch alle Neuseeländer und Neuseeländerinnen aus anderen Teilen der Welt einreisen, jeweils jedoch unter Einhaltung einer mehrtägigen Heimquarantäne.Die ersten Ausländer und Ausländerinnen sollen ab dem 12. April wieder nach Neuseeland kommen dürfen. Touristische Aufenthalte berechtigen dann allerdings noch nicht zur Einreise, vielmehr gilt dieser nächste Öffnungsschritt nur für Fachkräfte und 5.000 internationale Studenten und Studentinnen. Ab Juli soll die Grenze für Reisende aus Staaten, die für Neuseeland kein Visum benötigen, geöffnet werden. Davon würden beispielsweise Menschen aus Australien und Großbritannien profitieren. Dabei wurde jedoch noch nicht klargestellt, ob diese sich nach der Ankunft in Quarantäne begeben müssen. Für einen noch unbestimmten Zeitpunkt im Oktober 2022 schließlich wurde der finale Öffnungsschritt in Aussicht gestellt, durch den auch geimpfte Touristen und Touristinnen aus allen Staaten der Welt in Neuseeland wieder willkommgeheißen werden.Der Inselstaat im Südwestpazifik verfolgte lange Zeit eine strikte Null-COVID-Strategie, mit der Verbreitung der Delta-Variante des Virus ließ sich diese jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Ende August 2021 stiegen die Infektionszahlen in Neuseeland erstmalig seit dem Beginn der Pandemie Anfang 2020 wieder deutlich an, eine zweite Welle folgte ab Oktober. Aktuell zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen steigenden Verlauf und liegt mit Stand zum 3. Februar bei 22,7. Damit bewegt sie sich allerdings im internationalen Vergleich noch immer auf sehr niedrigem Niveau. Rund 77 Prozent der Neuseeländerinnen und Neuseeländer gelten als vollständig geimpft.