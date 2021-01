New York: High Line soll erweitert werden

München, 12.01.2021 | 10:21 | cge

Die grüne Touristenattraktion High Line in New York soll um mehrere hundert Meter verlängert werden. Die ehemalige Gütertrasse reicht dann bis zur neu eröffneten Moynihan Train Hall an der Penn Station. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo stellte seine umfassenden Pläne am 11. Januar vor.



Die New Yorker High Line wird verlängert.



Neue Bahnhofshalle an der Penn Station



Erst Anfang Januar ist mit der Moynihan Train Hall eine neue Bahnhofshalle mit einer 25 Meter hohen Glasdecke an der Penn Station in Betrieb gegangen. Neben einem großen Wartebereich für Fahrgäste wurden hier auch neue Flächen für den Einzelhandel geschaffen. Die New Yorker Penn Station ist einer der größten Bahnhöfe der Metropole.



High Line – Grüne Zuflucht im Großstadtdschungel



