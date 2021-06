Niederlande lockern weitere Corona-Maßnahmen

München, 04.06.2021 | 09:06 | rpr

In den Niederlanden treten weitere Lockerungen der landesweit geltenden Corona-Maßnahmen in Kraft. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, dürfen ab dem 5. Juni die Innenbereiche gastronomischer Betriebe wie auch zahlreiche kulturelle Einrichtungen unter Auflagen wieder öffnen. Darüber hinaus werden in privaten Haushalten Zusammenkünfte von bis zu vier Personen gestattet.



In den Niederlanden werden ab dem 5. Juni weitere Corona-Maßnahmen gelockert.



Einreisebestimmungen für die Niederlande



Trotz schrittweiser Lockerungen der landesweiten Corona-Beschränkungen wurden mit Wirkung zum 1. Juni die Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland in die Niederlande verschärft. Demnach müssen neben Flug-, Bahn- und Busreisenden nun auch Autofahrer bei Einreise einen negativen, maximal 72 Stunden alten Corona-Test vorweisen. Akzeptiert werden hierbei PCR-, LAMP-, mPOCT- und TMA-Tests. Ausgenommen von der Testpflicht sind Grenzpendler und Transitreisende.



Niederlande aktuell Risikogebiet



