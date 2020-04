Einreise in die Niederlande über Ostern nicht möglich

München, 02.04.2020 | 09:06 | lvo

Wer in diesem Jahr davon geträumt hat, Ostern in den Niederlanden zu verbringen, hat schlechte Karten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will das Land Touristen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie fernhalten. Auch in Litauen gibt es neue Einschränkungen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.



Die Niederlande wollen die Einreise über Ostern einschränken.



Zahlreiche Urlauber aus Deutschland zieht es normalerweise über die Osterfeiertage in die Niederlande. Ob Städtetrip, Auszeit an der Küste oder auf Inseln wie Texel – in diesem Jahr sperren die Niederlande ihre Touristen aus. Welche Maßnahmen dazu genau ergriffen werden, wird noch entschieden. Viele Campingplätze und Ferienparks haben jedoch bereits geschlossen, einige Orte wie Rotterdam oder die beliebte Küstenregion Zeeland untersagen Übernachtungen . Auch der Aufenthalt in einer eigenen Ferienwohnung ist nicht gestattet. Museen, Cafés und weitere Einrichtungen sind in vielen Teilen des Landes geschlossen. Neue Einschränkungen gibt es auch in Litauen. Der baltische Staat hat den internationalen Flugverkehr eingestellt, wie das Branchenportal Aero am Mittwoch mitteilte. Auch der Personenfährverkehr findet nicht mehr statt. Das gesamte Land steht vorerst bis zum 13. April unter Quarantäne. Gute Neuigkeiten gibt es hingegen von der Fluggesellschaft Qatar. Die Airline aus dem Emirat Katar will den Flugverkehr nach Deutschland weiterhin aufrechterhalten. Im Flugplan bleiben Verbindungen von Doha nach Berlin, Frankfurt und München. Damit ist Qatar Airways nicht allein: Mehrere Airlines haben ein Basis-Flugprogramm für die Corona-Krise in Deutschland aufgelegt.

Weitere Nachrichten über Reisen

02.04.2020 Thailand schränkt Flugverkehr weiter ein Thailand ergreift weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Seit dem 1. April sind Transitflüge und Durchreisen durch das Land nur noch in Ausnahmefällen möglich. Thailand ergreift weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Seit dem 1. April sind Transitflüge und Durchreisen durch das Land nur noch in Ausnahmefällen möglich.

01.04.2020 Kap Verde und Kuba stoppen Flüge Kap Verde und Kuba schotten sich ab, ankommende Flüge werden gestoppt. Hintergrund der Einreisebeschränkung ist die Ausbreitung des Coronavirus. Kap Verde und Kuba schotten sich ab, ankommende Flüge werden gestoppt. Hintergrund der Einreisebeschränkung ist die Ausbreitung des Coronavirus.

31.03.2020 Einreisebestimmungen in Italien werden strenger Italien reguliert als Folge der Corona-Pandemie die Einreise strenger. Demnach müssen Reisende beim Grenzübertritt verschiedene Daten hinterlegen. Italien reguliert als Folge der Corona-Pandemie die Einreise strenger. Demnach müssen Reisende beim Grenzübertritt verschiedene Daten hinterlegen.

30.03.2020 Mallorca hat einen neuen Strand in Portocolom Auf Mallorca entsteht ein neuer Strand. Der Abschnitt befindet sich direkt in Portocolom. Auf Mallorca entsteht ein neuer Strand. Der Abschnitt befindet sich direkt in Portocolom.