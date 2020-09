Niederlande verhängen strengere Corona-Maßnahmen

München, 29.09.2020 | 10:53 | soe

Die Niederlande verschärfen ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sowohl in der Gastronomie, als auch in weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens werden ab dem Abend des 29. September neue Einschränkungen eingeführt. Sie gelten nach Informationen des Touristikportals FVW vorerst für mindestens drei Wochen.



In den Niederlanden gelten für mindestens drei Wochen strengere Corona-Richtlinien.

Gemäß den neuen Richtlinien müssen Sportveranstaltungen in den Niederlanden von nun an ohne Zuschauer durchgeführt werden. Zudem werden die Gästezahlen in gastronomischen Betrieben eingeschränkt: In den Innenbereichen von Cafés und Restaurants dürfen sich nur noch höchstens 30 Personen gleichzeitig aufhalten, im Außenbereich maximal 40. Ab 21 Uhr dürfen keine neuen Gäste mehr eintreten, um 22 Uhr sind die Lokale zu schließen. In Branchen wie Friseurläden und Massagepraxen, die in engem Kundenkontakt arbeiten, müssen sich die Kunden registrieren.Neben den neuen verpflichtenden Richtlinien gibt es auch eine Reihe von Empfehlungen an die Bevölkerung der Niederlande, die zur Reduzierung der Infektionsrate beitragen sollen. So wird von den Behörden das Tragen einer Maske in Geschäften empfohlen, außerdem das Arbeiten im Homeoffice. Bei privaten Besuchen sollte eine Zahl von höchstens drei Gästen möglichst nicht überschritten werden.