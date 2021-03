Niederlande: Tulpenpark Keukenhof bleibt geschlossen

München, 12.03.2021 | 09:55 | cge

Der Keukenhof im niederländischen Lisse bleibt zunächst geschlossen. Die Betreiber des Parks hatten sich auf eine Öffnung am 20. März vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie und des bestehenden Lockdowns in den Niederlanden darf der beliebte Tulpenpark nun jedoch nicht öffnen, wie dem Park am 10. März mitgeteilt wurde.



Der Keukenhof muss vorerst geschlossen bleiben. © Keukenhof



Tulpenpark Keukenhof ist Besuchermagnet



Der Tulpenpark Keukenhof in der niederländischen Provinz Südholland ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Im Jahr 2019 kamen 1,5 Millionen Besucher aus den Niederlanden und dem Ausland in den Keukenhof. Auf 32 Hektar (rund 50 Fußballfeldern) können etwa sieben Millionen Frühjahrsblumen betrachtet werden, die 15 Kilometer Wanderwege laden zum Spazieren ein. Die Hauptbepflanzung sind die für die Niederlande typischen Tulpen, jedoch gedeihen auch andere Zwiebelblumen, wie Hyazinthen, Krokusse und Narzissen im Keukenhof. Der Tulpenpark liegt rund 40 Kilometer von Amsterdam entfernt und sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbar.



Corona-Situation in den Niederlanden



Die Niederlande befinden sich aufgrund der angespannten Pandemie-Situation noch bis zum 30. März 2021 im Corona-Lockdown. Das öffentliche Leben ist weitestgehend eingeschränkt. Gastronomische Betriebe sind geschlossen, nur essentielle Geschäfte wie beispielsweise Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien sind geöffnet. Zwischen 21 Uhr und 4:30 Uhr besteht eine nächtliche Ausgangssperre. Aus deutscher Sicht gelten die Niederlande – ausgenommen das niederländische Überseegebiet Curaçao – als Corona-Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in Deutschlands westliches Nachbarland. Der Keukenhof hatte sich umfassend auf eine Öffnung unter Corona-Bedingungen vorbereitet und die Betreiber sind überzeugt, dass das Spazierengehen für die Besucher des Keukenhofs sicher ist. Sobald dies möglich ist, wird der Tulpenpark seine Tore für die Gäste wieder öffnen. Die Pflanzen blühen bereits und die diesjährige Saison dauert noch bis zum 9. Mai an.

