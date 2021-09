Niederlande verschärfen Einreiseregeln für Deutsche

München, 03.09.2021 | 13:53 | soe

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland wirken sich zunehmend auch auf den Reiseverkehr in andere Länder aus: Mit Wirkung zum 6. September gilt die Bundesrepublik für die Niederlande wieder als Corona-Hochrisikogebiet. Wer ab dann in das Nachbarland einreisen möchte, muss einer Nachweispflicht nachkommen. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regelung ausgenommen.



Die Niederlande verhängen zum 6. September erneut eine Nachweispflicht für Einreisende aus Deutschland.

Um die neue Nachweispflicht zu erfüllen, können in die Niederlande Einreisende eine von drei Optionen wählen. Entweder sie legen einen beim Grenzübertritt maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vor oder belegen mithilfe eines entsprechenden Nachweises, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Unabhängig vom Impfstatus empfehlen die Niederlande allen Ankommenden aus Hochrisikogebieten, sich am zweiten und fünften Tag des Aufenthalts einem Corona-Test zu unterziehen. Flugreisende haben zudem die Pflicht, vor dem Abflug eine Gesundheitserklärung auszufüllen. Bisher und noch bis einschließlich Sonntag ist die Einreise von Deutschland in die Niederlande ohne Auflagen möglich.In den Niederlanden haben sich die Infektionszahlen seit Anfang August auf mittlerem Niveau stabilisiert. Derzeit verzeichnet Deutschlands nordwestliches Nachbarland eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 108, es gelten mehr als 62 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft (Stand zum 3. September). Im Land herrschen noch mehrere Corona-Maßnahmen, so sind Diskotheken und Nachtclubs geschossen. Für gastronomische Betriebe, Geschäfte und Museen gelten Kapazitätsbeschränkungen und teils eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Maskenpflicht ist jedoch nur noch in den Bereichen in Kraft, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.Die Niederlande sind nicht der erste Staat, welcher auf die inzwischen wieder auf über 80 angestiegene Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit verschärften Einreiseregeln reagiert. Mit Wirkung zum 28. August stuft Dänemark die Bundesrepublik wieder fast gänzlich in die Warnkategorie „Gelb“ ein, eine Ausnahme bildet nur das Bundesland Schleswig-Holstein. Reisende aus allen anderen Bundesländern ohne Impfung oder Genesung müssen sich seither spätestens 24 Stunden nach ihrer Ankunft in Dänemark einem Corona-Test unterziehen, dieser ist jedoch kostenfrei. Seit dem 30. August hat außerdem Tschechien für Einreisende aus Deutschland, die nicht geimpft sind, eine Quarantäne- und Testpflicht verhängt.