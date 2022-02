Norwegen: Alle Corona-Beschränkungen abgeschafft

München, 14.02.2022 | 15:41 | twi

Mit Norwegen hat nach Dänemark und Schweden nun das nächste skandinavische Land alle noch bestehenden Corona-Einschränkungen abgeschafft. Trotz wieder ansteigender Infektionszahlen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 2.500 kam die norwegische Regierung zu dem Schluss, dass für den Großteil der Bevölkerung keine große Gefahr mehr bestehe. Damit fallen auch die letzten Einreiseanforderungen weg.



Die Entscheidung zur Abschaffung der Maßnahmen verkündete Regierungschef Jonas Gahr Støre am Samstag. Damit entfällt neben der Abstandsregel auch die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Innenräumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem wurden alle pandemiebedingten Einreiseanforderungen gestrichen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass durch die Omikron-Mutation des Coronavirus in der Regel mildere Krankheitsverläufe verursacht würden und die Pandemie somit für große Teile der Bevölkerung keine akute Gefahr mehr darstelle. Zudem würde die Impfung gut vor schweren COVID-19-Erkrankungen schützen. In seiner Ansprache in Oslo sagte Støre, dass daher nun kein Abstand mehr notwendig sei, und setzte seine Maske demonstrativ ab.Dennoch erklärte der Regierungschef, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei, und sprach einige Empfehlungen aus, die sich an Ungeimpfte sowie Risikopatientinnen und Risikopatienten richteten. So sollen diese Gruppen weiterhin Abstand zu anderen Menschen halten und im Zweifelsfall auch Masken tragen. Bereits Anfang Februar hatte Norwegen weitreichende Lockerungen beschlossen und damit unter anderem die Testpflicht bei der Einreise sowie Obergrenzen für Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen abgeschafft. Zudem dürfen Restaurants seitdem wieder ohne Einschränkungen Alkohol ausschenken. Schon damals hatte Støre angekündigt, dass Mitte Februar alle verbliebenen Beschränkungen enden würden.Die Lockerungen wurden trotz steigender Infektionszahlen und einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz, die am 14. Februar mit 2.601,6 angegeben wurde, beschlossen. Laut dem Institut für öffentliche Sicherheit (FIH) ist der Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle noch nicht erreicht. Auch die Zahl der Hospitalisierungen, die mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, ist laut FIH in der letzten Woche um etwa 40 Prozent angestiegen. Am 10. Februar waren 73,4 Prozent der Norwegerinnen und Norweger vollständig gegen das Coronavirus geimpft und 51,7 Prozent hatten bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten.