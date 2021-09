Norwegen hebt Corona-Beschränkungen am 25. September auf

München, 24.09.2021 | 16:00 | lvo

Ab dem kommenden Samstag gilt in Norwegen keine Mindestabstandsregel mehr. Die Distanz von einem Meter muss dann nicht mehr eingehalten werden. Auch die Teilnahmebeschränkungen für Veranstaltungen und Versammlungen entfallen. Das verkündigte die norwegische Ministerin Erna Solberg am Freitag in einer Pressemitteilung. Demnach sei es 561 Tage nach Einführung der härtesten Maßnahmen zu Friedenszeiten in Norwegen an der Zeit, zu einem normalen Alltag zurückzukehren, so Solberg. Die Gemeinden können nach eigenem Ermessen weiterhin Maßnahmen ergreifen, falls die Notwendigkeit besteht.Wie A3M meldet, sollen auch die Einreisebestimmungen in dem skandinavischen Land angepasst werden. Demnach ist auch hierbei eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen geplant. Zu Beginn dürfen ab Mittag am 25. September alle EU- und Schengenraum-Bürger nach Norwegen einreisen. Auch Reisende aus violett eingestuften Staaten außerhalb Europas dürfen wieder reisen. Die Quarantäne für alle Ankommenden aus rot klassifizierten Ländern ohne Corona-Zertifikat bleibt bestehen, jedoch gibt es dann die Möglichkeit zur Freitestung durch einen PCR-Test ab drei Tage nach der Einreise.Laut A3M soll es zudem keine Notwendigkeit mehr für Quarantänehotels geben, die Isolation kann künftig in Privatunterkünften oder anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Reisenden, die keine weitere Option haben, stehen Hotels jedoch weiterhin für die Quarantänezeit zur Verfügung. In den nächsten Phasen der Lockerungen sollen laut einem Bericht von Forbes schrittweise alle Test- und Isolationsvorschriften entfallen.