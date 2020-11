Einreise: Norwegen verlangt Corona-Test und Quarantäne

München, 09.11.2020 | 08:30 | soe

Norwegen will den steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus durch strengere Einreisebestimmungen Herr werden. Ab dem 9. November müssen Personen aus Regionen und Ländern, die Norwegen als Risikogebiete einstuft, bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Zusätzlich gilt für sie eine zehntägige Quarantänepflicht.



Für die Einreise nach Norwegen müssen Deutsche ab dem 9. November einen negativen Corona-Test vorweisen.© CHECK24/ Volkmann

Auch Deutschland zählt aus Sicht der norwegischen Behörden derzeit als Corona-Risikogebiet, ebenso wie fast alle anderen europäischen Länder. Die einzige Ausnahme bilden einige finnische Regionen. Der Corona-Test darf zum Zeitpunkt der Einreise höchstens 72 Stunden alt sein und wird nicht nur von Urlaubern, sondern von allen Personen ohne festen Wohnsitz in Norwegen gefordert. Damit fallen auch Geschäftsreisende sowie Besucher von Angehörigen unter die Testpflicht.Neben dem negativen Testergebnis müssen Reisende aus Risikogebieten zudem in eine zehntägige Quarantäne. Diese darf in einem Quarantänehotel oder in einer anderen Unterkunft verbracht werden, in der kein Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushaltes erfolgt. Aus deutscher Sicht gilt Norwegens Hauptstadtregion Oslo seit dem 8. November als Risikogebiet gemäß der Liste des Robert Koch-Instituts. Von touristischen Reisen in die übrigen Provinzen rät das Auswärtige Amt aufgrund der Quarantänebestimmungen ab.