Norwegen lockert Corona-Maßnahmen

München, 16.04.2021 | 09:39 | cge

Norwegen geht schrittweise seinen Weg aus den Corona-Restriktionen und lockert einige Maßnahmen. Ab dem 16. April 2021 dürfen sich wieder mehr Personen im privaten und öffentlichen Umfeld treffen. Das Einreiseverbot für Urlauber bleibt jedoch auch weiterhin bestehen. Dies berichtet das Portal Garda.



Norwegen lockert die Corona-Maßnahmen. © CHECK24/Volkmann

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemiesituation und des Fortschritts der Impfkampagne werden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Norwegen möglich. Künftig sind wieder bis zu fünf Gäste in Privathäusern erlaubt. Bisher war dies nur für zwei Personen gestattet. Weiterhin darf in Gaststätten bis 22 Uhr Alkohol ausgeschenkt werden, sofern die Gäste ebenfalls Speisen zu sich genommen haben. Die Menschen sollen außerdem einen Meter Abstand zueinander wahren.Im Bereich der Veranstaltungen treten ebenfalls Lockerungen in Kraft. Events in Innenräumen, wie Kultur- oder Sportveranstaltungen, dürfen wieder mit bis zu 100 Personen stattfinden, sofern diese auf festen, zugewiesenen Plätzen sitzen. Veranstaltungen mit Platzzuweisung im Außenbereich sind mit bis zu 200 Personen gestattet. Die Maßnahmen in Norwegen sollen in den kommenden Wochen und Monaten stufenweise weiter gelockert werden. Entscheidend für die Rücknahme der Beschränkungen sind die Daten der Pandemie-Entwicklung, Termine sind somit nicht festgelegt. In der Region Viken, zu der auch die Hauptstadt Oslo gehört, sind aufgrund des höheren Infektionsgeschehens jedoch auch weiterhin strengere Regeln in Kraft: Alle nicht essentiellen Geschäfte und Dienstleistungen sind geschlossen, öffnen dürfen Restaurants und Cafés nur für Außer-Haus-Angebote. Events und Zusammenkünfte sind, mit Ausnahme von Hochzeiten und Beerdigungen, nicht gestattet.Hinsichtlich der Einreisebestimmungen nach Norwegen sind keine Lockerungen vorgesehen. Die Grenzen bleiben bis auf weiteres für Urlauber geschlossen. Einreisen dürfen nur Personen, die einen festen Wohnsitz im Land nachweisen können. Ausnahmen gibt es unter anderem für den engsten Familienkreis, der Kinder und Ehegatten einschließt, und für Personen, die in Norwegen einen systemrelevanten Beruf ausüben. Wer nach Norwegen einreist oder zurückreist, muss sich im Anschluss für zehn Tage in ein dafür vorgesehenes Quarantänehotel in Isolation begeben. Frühestens an Tag sieben kann diese beendet werden, wenn der Einreisende nach seiner Ankunft in Norwegen zweimal negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Zur Einreise wird zudem eine digitale Anmeldung und die Vorlage eines maximal 24 Stunden alten, negativen Corona-Testergebnisses nötig, an den Grenzübergängen gilt außerdem eine Testpflicht.