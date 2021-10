Norwegen: Alle Grenzübergänge ab 6. Oktober geöffnet

München, 04.10.2021 | 15:00 | soe

Norwegen öffnet zum 6. Oktober wieder alle Grenzübergänge zu Lande. Wie das Gesundheits- und das Justizministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, sollen ab diesem Datum sämtliche Grenzstationen wieder beidseitig passierbar sein. Für internationale Reisende gelten jedoch weiterhin Test- sowie je nach Herkunftsland und Impfstatus auch Quarantäneanforderungen.



Die Öffnung der Grenzübergänge befreit nicht von den geltenden Testpflichten: Wer diesen bislang bei der Einreise nach Norwegen unterlag, muss sich auch weiterhin daran halten. Sollte es am gewählten Grenzübergang keine geöffnete Teststation geben, so muss der gegebenenfalls benötigte Test binnen 24 Stunden nach dem Betreten norwegischen Hoheitsgebietes nachgeholt werden. Da Deutschland von Norwegen aktuell auf der Roten Liste geführt wird, ist die Einreise für Personen ohne Impf- oder Genesenenstatus mit Auflagen verbunden.Seit dem 1. Oktober benötigen Einreisende aus Deutschland kein negatives Corona-Testergebnis mehr. Wer allerdings nicht durch ein digitales EU-Zertifikat belegen kann, dass er vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich wie schon bisher für zehn Tage in Quarantäne begeben. Neu ist seit diesem Monat die Möglichkeit, sich nach drei Tagen Isolationszeit durch einen negativen PCR-Test freizutesten. Kinder unter 18 Jahren unterliegen einer Schnelltestpflicht am Grenzübergang beziehungsweise, sollte es dort keine Testmöglichkeit geben, an einer alternativen Teststation innerhalb von 24 Stunden.Norwegen hat zum 25. September die meisten seiner Corona-Beschränkungen abgeschafft. Demnach gibt es keine Regel zum Einhalten des Mindestabstands mehr, auch die Personenbegrenzung auf Veranstaltungen entfiel. Zudem wird keine 3G-Regel für den Besuch von Theatern, Kinos und Clubs mehr angewendet. Die Maskenpflicht war bereits zuvor aufgehoben worden, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt seither nur noch als Empfehlung. Begründet wurden die Lockerungen von Ministerpräsidentin Erna Solberg mit der hohen Impfquote in Norwegen.