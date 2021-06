Norwegen öffnet Grenzen für Urlauber ab 5. Juli

München, 22.06.2021 | 11:31 | soe

Norwegen öffnet bald seine Grenzen für viele Urlauber aus der Europäischen Union. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen bekanntgibt, gleicht das skandinavische Land mit Wirkung zum 5. Juli seine Einstufung europäischer Länder an den EU-Standard an. Personen aus den als „grün“ bewerteten Gebieten dürfen dann ohne Quarantäne nach Norwegen einreisen, dies gilt explizit auch für Touristen.



Bislang legte Norwegen bei der Zuordnung des Risikostatus anderer Länder strengere Kriterien an als das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Ab dem 5. Juli soll die norwegische Einstufung nun mit der europäischen harmonisiert werden: Ein Land wird der grünen Stufe zugeordnet, wenn es einen 14-Tage-Inzidenzwert von maximal 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aufweist und dabei maximal vier Prozent aller Tests positiv ausfallen. Alternativ kann die 14-Tage-Inzidenz bei 75 liegen, wenn höchstens ein Prozent aller Tests ein positives Ergebnis zeigen. Für Deutschland stehen die Chancen aktuell gut: Die Bundesrepublik besitzt mit Stand zum 21. Juni laut ECDC eine 14-Tage-Inzidenz von 41,35. Das Online-Portal Statista gibt die gesamtdeutsche Impfpositivrate mit Stand zum 16. Juni mit 2,31 Prozent an. Damit wären die Anforderungen für die quarantänefreie Einreise nach Norwegen zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt.Maßgeblich für die Einreisebedingungen ist nach Informationen des Auswärtigen Amtes jedoch die Kategorisierung des norwegischen Gesundheitsinstituts NIPH. Es aktualisiert seine Einstufung immer freitags, die Änderungen treten dann am darauffolgenden Montag um 0 Uhr in Kraft. Wer sich binnen der letzten zehn Tage ausschließlich in einem mit „grün“ markierten Land aufgehalten hat und dies nachweisen kann, darf unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit künftig ohne Quarantäne nach Norwegen einreisen. Wie die norwegische Immigrationsbehörde UDI in einer Grafik zu den ab 5. Juli geltenden Einreisebedingungen auf ihrer Homepage klarstellt, gilt dies explizit auch für touristische Einreisen. Weiterhin Pflicht bei der Einreise ist jedoch eine Registrierung sowie ein Corona-Test. Noch bis zum 23. Juni sind die Grenzen Norwegens für die meisten Ausländer geschlossen, nur norwegische Staatsangehörige und sehr strikt definierte Ausnahmefälle dürfen einreisen.Bereits ab dem 24. Juni wird Inhabern des europäischen Impfpasses mit Wohnsitz in der EU die Einreise nach Norwegen ohne Quarantäne gestattet, sofern das Dokument mit einem QR-Code verifizierbar ist. Aktuell erkennt Norwegen nur norwegische sowie dänische COVID-19-Zertifikate an. Aufpassen müssen jedoch Urlauber, die beispielsweise mit dem Auto durch andere Länder nach Norwegen reisen: Durchqueren sie dabei ein als „rot“ eingestuftes Gebiet, ist ihnen die Einreise nach Norwegen nur erlaubt, wenn in dem Transitland keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt wurden, keine Übernachtung erfolgte und es keinen Kontakt zu den Bewohnern gab.