Norwegen: Quarantäne für Geimpfte und Genesene entfällt

München, 11.06.2021 | 11:48 | soe

Norwegen befreit zum 11. Juni vollständig gegen das Coronavirus geimpfte sowie von ihm genesene Personen von der Quarantänepflicht bei der Einreise. Von der Lockerung profitieren jedoch vorerst weiterhin nur Einwohner, da Norwegen an seiner Grenzschließung für Reisende ohne festen Wohnsitz im Land festhält. Möglicherweise ändert sich diese strenge Regelung jedoch mit der Einführung des EU-weit gültigen digitalen Impfnachweises im Juli.



Wie das Nachrichtenportal Schengenvisainfo.com berichtet, haben die norwegischen Behörden die Einreiseerleichterungen am 9. Juni bekanntgegeben. Gesundheitsminister Bent Høie kündigte an, dass nachweislich Genesene und vollständig Geimpfte ab dem 11. Juni um 15 Uhr ohne Quarantäne nach Norwegen einreisen dürfen, sie müssen sich jedoch weiterhin an der Grenze einem Corona-Test unterziehen. Keine Lockerungen gibt es vorerst für Personen, die erst eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben. Da sie nach aktueller Datenlage weniger vor den Mutationen des Coronavirus geschützt sind, bleibt die Quarantänepflicht bestehen.Norwegen hält seine Landesgrenzen nach wie vor für Ausländer geschlossen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es Ausnahmen nur für Besuche im engsten Verwandtenkreis. Demzufolge profitieren von den am 11. Juni in Kraft getretenen Einreiseerleichterungen ausschließlich Reisende mit festem Wohnsitz in Norwegen, welche diesen dokumentarisch belegen können. Für seine strengen Einreisebestimmungen wurde Norwegen Ende Mai bereits von der europäischen Überwachungsbehörde ESA kritisiert, welche die Regeln für über das zur Pandemie-Eindämmung notwendige Maß hinausgehend hält.Norwegen führt zeitgleich mit dem Quarantäneentfall am 11. Juni auch eine eigene, nationale Version eines Corona-Impfzertifikats ein. Dieses ist über eine Website des norwegischen Gesundheitsministeriums verfügbar und dient den geimpften und genesenen Einwohnern Norwegens ab heute als Nachweisdokument. Nach Aussage von Minister Høie soll ab Juli auch der digitale Impfpass der EU anerkannt werden, sobald das Programm offiziell startet. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass im nächsten Monat vielleicht auch ausländische Reisende wieder nach Norwegen kommen dürfen.