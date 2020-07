Corona: Reisewarnung für Norwegen aufgehoben

München, 16.07.2020 | 09:09 | lvo

Ein Urlaub in Norwegen ist wieder uneingeschränkt möglich. Das Auswärtige Amt hat die durch die Corona-Pandemie bedingte Reisewarnung am 15. Juli aufgehoben. Eine Quarantänepflicht besteht nicht.



Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für Norwegen aufgehoben. © Volkmann

Eine Einreise ist entweder direkt per Flug möglich oder über Dänemark und Finnland. Über Schweden ist der Grenzübertritt nach Norwegen nur via direktem Transit erlaubt. Im Land gelten die gängigen Abstands- und Hygienevorschriften, eine Maskenpflicht besteht nicht. Zu beachten ist, dass die touristische Infrastruktur zwar zugänglich ist, jedoch mit stark reduzierten Kapazitäten, was zu längeren Wartezeiten führen kann. Vor der Aufhebung der Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes hat das norwegische Außenministerium am 10. Juli eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen eine Einreise ab dem 15. Juli wieder frei gestattet ist. Darunter war auch Deutschland.Ab dem 16. Juli gelten auch in Lettland neue Einreisebestimmungen. Einreisende haben ab sofort eine Registrierungspflicht in dem baltischen Staat. Die Registrierung erfolgt zunächst per Fragebogen direkt am Einreiseort. Eine elektronische Registrierungsmöglichkeit ist laut Auswärtigem Amt bei den lettischen Behörden in Arbeit.