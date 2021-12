Norwegen: Testpflicht unabhängig vom Impfstatus eingeführt

München, 06.12.2021 | 10:03 | rpr

In Norwegen gelten seit dem 3. Dezember verschärfte Einreisebestimmungen. Aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen greift ab sofort für alle Einreisenden unabhängig von ihrem Impfstatus eine Testpflicht bei Ankunft. Darüber hinaus wurden im Zuge neu registrierter Omikron-Fälle auch die landesweiten Maßnahmen verschärft.



Seit vergangenem Freitag gelten auch für geimpfte und genesene Reisende nach Norwegen verschärfte Regelungen hinsichtlich der Testpflicht für die Einreise. Demzufolge ist trotz Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises bei Ankunft ein Corona-Test durchzuführen. Sofern keine Teststation an der Grenze vorhanden ist, reicht es auch aus, den Antigen-Schnelltest nachzuholen. Die Probeentnahme hierfür muss dann binnen 24 Stunden nach Einreise erfolgen. Darüber hinaus unterliegen auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren der Schnelltest-Pflicht bei Ankunft. Ausgenommen hiervon bleiben Grenzpendler, Flugpersonal und Berufskraftfahrer.Bereits wenige Wochen zuvor wurden die Einreiseauflagen für Personen unabhängig von ihrem Impfstatus verschärft. Galt die Registrierungspflicht vor Einreise nach Norwegen zunächst nur für nicht geimpfte Reisende, müssen seit dem 26. November auch Geimpfte wieder eine Einreiseanmeldung durchführen. Da Deutschland aus norwegischer Sicht als dunkelrot eingestuft wird, gelten überdies für Ungeimpfte verschärfte Test- und Quarantäneauflagen. Demnach ist bereits bei Ankunft ein maximal 24 Stunden alter, negativer PCR- oder Antigen-Test vorzulegen. Darüber hinaus müssen sich nicht geimpfte Reisende nach Durchführung des Corona-Tests bei Ankunft in eine zehntätige Quarantäne begeben, welche mittels eines weiteren, negativen PCR-Tests nach drei Tagen frühzeitig beendet werden kann.Auch vor Norwegen macht die neu entdeckte Virusmutation Omikron nicht halt. Wie das Flugnachrichtenportal Airliners berichtet, wurden nach einer Weihnachtsfeier in Norwegens Hauptstadt Oslo 50 positive Fälle mit der Virusvariante registriert. Infolgedessen wurden auch die landesweiten Corona-Maßnahmen verschärft, um einer Verbreitung der Mutation Einhalt zu gebieten. Wie Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre bekannt gab, gilt für den Zutritt zur Gastronomie ab sofort eine Registrierungspflicht, private Indoor-Veranstaltungen werden auf maximal 100 Personen limitiert, zudem sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu angehalten, wenn möglich von zuhause aus zu arbeiten.