Oberösterreich: Lockdown für Ungeimpfte ab 15. November

München, 12.11.2021 | 10:16 | cge

Ungeimpften steht in Oberösterreich ein Lockdown bevor. Damit dürfen Personen in dem österreichischen Bundesland, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind, nur noch aus wenigen Gründen ihr Wohnumfeld verlassen. Die neue Maßnahme soll am 15. November in Kraft treten.



Oberösterreich plant einen Lockdown für Ungeimpfte.

Ab Montag dürfen Ungeimpfte in Oberösterreich ihre Häuser nur noch verlassen, um zur Arbeit, zum Einkaufen oder spazieren zu gehen. Der Zugang zur Gastronomie und anderen Dienstleistungen ist im gesamten Land Österreich ohnehin bereits nur noch Geimpften und Genesenen vorbehalten. Die Regierung des österreichischen Bundeslandes nutzt mit dem Lockdown für Ungeimpfte die fünfte Schutzstufe des bundesweiten Stufenplans. Die Bundesregierung Österreichs muss jedoch noch grünes Licht für die Maßnahme geben, beziehungsweise eine rechtliche Grundlage in Form einer Verordnung schaffen. Beratungen zwischen dem Gesundheitsministerium und den Länderchefs von Oberösterreich und Salzburg sind für heute anberaumt. Eine Ausweiterung der FFP2-Masenpflicht in Innenräumen soll derweil schon beschlossen sein, berichtet der Kurier.Das Bundesland Salzburg verschärft ebenfalls die Corona-Maßnahmen. Statt eines Lockdowns werden hier jedoch die Maskenpflicht ausgeweitet und die Anwendungsbereiche der 2G-Regel vergrößert. Im Veranstaltungsbereich, bei körpernahen Dienstleistungen und auf Messen wird das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, schreiben österreichische Medien. In Gastronomiebetrieben darf nicht mehr im Stehen konsumiert werden, der Alkoholausschank auf Märkten und Gelegenheitsmärkten sowie an Imbissständen wird ebenfalls untersagt. Die Einhaltung der neuen Regeln soll streng und umfassend kontrolliert werden.Oberösterreich an der Grenze zu Bayern verzeichnet derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.193, in Salzburg liegt der Wert bei 1.142. Die Impfquote in Oberösterreich ist mit 55 Prozent eine der niedrigsten des Landes. Die Intensivbetten in dem Bundesland sind mit 89 Patienten bereits ausgelastet, berichtet die Tagesschau. Die Sieben-Tage-Inzidenz für gesamt Österreich beträgt 760.