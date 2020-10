Österreich derzeit beliebtestes Reiseziel für Deutsche

München, 21.10.2020 | 10:19 | soe

Österreich ist momentan das beliebteste Auslandsreiseziel für deutsche Urlauber. Zu diesem Schluss kommt eine Erhebung des britischen Marktforschungsinstituts YouGov, das mit dem aktuellen DestinationIndex die Urlaubsvorlieben von Reisenden aus 25 Ländern erfasst hat. Demnach verreisen Deutsche derzeit am liebsten im eigenen Land, gefolgt von Österreich, Italien und Dänemark.



Österreich war im September und Oktober 2020 das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen.

Die Corona-Pandemie hat das Reiseverhalten aller Nationen stark beeinflusst, genauere Informationen zu 25 Staaten liefert nun das Ranking des jüngsten YouGov-DestinationIndex. Das Marktforschungsunternehmen hat dabei auch Urlauber aus Deutschland vom 15. September bis zum 14. Oktober 2020 nach ihren bevorzugten Zielländern befragt. Am beliebtesten sind demnach Inlandsreisen, den ersten Platz unter den Auslandszielen konnte sich Österreich sichern. Dicht gefolgt wird das Alpenland von Italien, Dänemark, den Niederlanden und Portugal. Sonst beliebte Urlaubsziele wie Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich müssen sich aufgrund der aktuellen Infektionslage und Reisebeschränkungen mit weit abgeschlagenen Plätzen zufriedengeben.Abgefragt wurde auch die Zufriedenheit der Urlauber nach ihrer Reise. Dabei äußerten sich Rückkehrer aus Österreich besonders positiv über ihr Reiseland, auch Reisende innerhalb Deutschlands waren sehr zufrieden. Ebenfalls in die Top Ten der bestbewerteten Reiseländer in puncto Zufriedenheit schaffen es Italien und die Niederlande. Interessant ist, dass auch Spanien und Frankreich auf den vorderen zehn Plätzen vertreten sind – Urlauber, die sich trotz aktueller Beschränkungen für eine Reise in die beiden Staaten entschieden, verlebten offenbar mehrheitlich einen schönen Aufenthalt.