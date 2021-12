Österreich beendet Lockdown für Geimpfte

München, 08.12.2021 | 09:04 | soe

Österreich will den aktuellen Lockdown wie geplant am 12. Dezember beenden. Dies gab der neue Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag in Wien im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz bekannt. Die Details zu den Bedingungen der Wiederöffnung sollen noch abgestimmt werden, fest steht jedoch bereits, dass die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte auch nach dem kommenden Sonntag andauern werden.



Österreich beendet den Lockdown am 12. Dezember, für Ungeimpfte bleiben jedoch Beschränkungen bestehen.



Lockdown war erfolgreicher Wellenbrecher



Österreich hatte das öffentliche Leben am 22. November weitgehend heruntergefahren, nachdem die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 1000 überschritten hatte. Die Gastronomie und Geschäfte, außer denen des täglichen Bedarfs, mussten schließen, auch Hotels durften keine Gäste mehr beherbergen. Zudem wurde eine ganztägige Ausgangssperre erlassen, an die sich auch Geimpfte halten mussten. Von Beginn an hatte die Regierung den 12. Dezember als Enddatum für die generellen Lockdown-Beschränkungen angekündigt. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Die Zahl der Neuansteckungen ging stark zurück, inzwischen verzeichnet Österreich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 567.



Schrittweise Öffnung geplant



Ab kommender Woche sollen der Handel und später auch die Gastronomie in Österreich wieder öffnen dürfen, zudem wird die generelle ganztägige Ausgangssperre aufgehoben. Dies gilt jedoch nur für einen Teil der Bevölkerung: Wer über keinen Corona-Impfschutz verfügt, darf seine Wohnung auch weiterhin nur aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen beispielsweise notwendige Besorgungen, berufliche Zwecke und Sport im Freien. Welche generellen Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen nach dem Ende des allgemeinen Lockdowns ein Wiederansteigen der Infektionen verhindern sollen, will die österreichische Regierung am 8. Dezember diskutieren.

