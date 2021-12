Österreich kein Hochrisikogebiet mehr

München, 23.12.2021 | 17:23 | soe

Österreich wird ab dem 25. Dezember um 0 Uhr von der Hochrisikoliste des Robert Koch-Instituts gestrichen. Die in den vergangenen vier Wochen stark gesunkenen Infektionszahlen erlauben eine Herabstufung der Alpenrepublik, wodurch die Quarantänepflicht für Ungeimpfte bei der Rückkehr nach Deutschland entfällt. Neu als Corona-Hochrisikogebiete eingestuft werden in dieser Woche unter anderem Spanien und Portugal.



Österreich gilt ab dem 25. Dezember nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet.

Mit Wirkung zum 25. Dezember zählt Österreich nicht mehr zu den Corona-Hochrisikogebieten des RKI, was vor allem viele Wintersportler freuen dürfte. Die Einreise in Deutschlands südliches Nachbarland ist erlaubt, je nach Impfstatus jedoch mit Auflagen verbunden. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten hat, darf ohne weitere Quarantäne- oder Testauflagen nach Österreich kommen. Doppelt Geimpfte sowie Genesene benötigen zusätzlich zu ihrem jeweiligen Nachweis einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test. Wer keine Impfung oder Genesung belegen kann, muss eine zehntägige Quarantäne antreten, kann diese aber durch einen negativ ausfallenden Test am fünften Tag vorzeitig beenden.Deutlich negativer sieht die Entwicklung hingegen in Südeuropa aus. Spanien wird inklusive der Balearen und Kanaren neu als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft, ebenso Portugal mit seinen Inseln Madeira und Azoren. Für Reiserückkehrer tritt damit eine Quarantänepflicht in Kraft, die jedoch durch die Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises von Beginn an umgangen werden kann. Ebenfalls neu auf die Hochrisikoliste gesetzt werden ab dem 25. Dezember Finnland, Monaco und Zypern, darüber hinaus die USA.Neue Virusvariantengebiete werden in dieser Woche nicht benannt, es werden allerdings auch keine Staaten von der aktuellen Liste der Mutationsgebiete gestrichen. Nach Informationen des RKI gilt sie voraussichtlich noch bis mindestens zum 3. Januar. Die Hochrisikoliste verzeichnet hingegen neben Österreich in dieser Woche noch vier weitere Abgänge: Serbien, Bosnien und Herzegowina, Malaysia sowie Belize verlieren ab kommendem Samstag ihren Hochrisikostatus.