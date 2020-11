Österreich verhängt Lockdown ab 17. November

München, 16.11.2020 | 08:52 | soe

Österreich ergreift im Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder härtere Maßnahmen. Ab dem 17. November tritt ein neuer Lockdown in Kraft, der landesweit für drei Wochen gelten soll. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens orientieren sich dabei an denen des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020.



In einer Ansprache am 14. November kündigte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz die Details der Maßnahme an. Demnach werden ab morgen Schüler im Fernunterricht lernen, für jüngere Kinder wird jedoch bei Bedarf Betreuung angeboten. Die meisten Geschäfte müssen schließen. Geöffnet bleiben lediglich Läden, die Produkte des notwendigen Bedarfs anbieten, wie Supermärkte und Apotheken. Den Bürgern in Österreich ist es nur noch aus triftigen Gründen erlaubt, ihre Wohnungen zu verlassen. Dazu zählen Einkäufe, der Weg zur Arbeit, die Pflege Angehöriger oder Sport und Bewegung im Freien.Kurz appellierte an die Österreicher, die sozialen Kontakte nach Möglichkeit auf den eigenen Haushalt zu beschränken. Alleinlebende Menschen sollen eine Person auswählen, zu der in den kommenden drei Wochen ein persönlicher Kontakt erhalten wird. Mit dem neuen Lockdown wollen die österreichischen Behörden die Infektionszahlen so weit eindämmen, dass ein sicheres Weihnachtsfest möglich wird.