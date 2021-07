Österreich: Neue Corona-Lockerungen und Einschränkungen

In Österreich sind zeitgleich Lockerungen und Verschärfungen der geltenden Corona-Bestimmungen in Kraft getreten. Wie das Reisenachrichtenportal A3M am Donnerstag meldete, hat die österreichische Regierung am 22. Juli mehrere Neuerungen auf den Weg gebracht. Unter anderem entfällt die Maskenpflicht landesweit außer in Wien. Zudem gelten erleichterte Einreisebestimmungen nun auch für einfach Geimpfte. Neu sind hingegen verpflichtende Testnachweise in Unterkünften, Nachtclubs und der Gastronomie.



Maskenpflicht entfällt



Am Donnerstag trat mit dem Entfall der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske eine weitere Lockerung in Österreich in Kraft. Diese muss nun landesweit im Handel sowie in Freizeiteinrichtungen nicht mehr getragen werden. In Geschäften des täglichen Bedarfs wie Apotheken und Supermärkten bleibt sie jedoch bestehen. Zudem geht die Hauptstadt Wien einen Sonderweg: Hier bleibt die Maskenpflicht generell in Kraft.



Weitere Neuerungen in Österreich



Bei der Einreise von Deutschland nach Österreich muss bislang ein negativer Testbescheid erbracht werden. Alternativ ist für Geimpfte und Genesene auch ein entsprechender Nachweis genügend. Neu von der Testpflicht bei Einreise ausgenommen sind zudem einmalig Geimpfte, deren Erstimpfung 22 Tage vor der Ankunft verabreicht wurde.

