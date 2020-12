Winterurlaub: Österreich verhängt 10 Tage Quarantäne für Deutsche

München, 03.12.2020 | 09:43 | soe

Österreich schiebt dem internationalen Tourismus über die Feiertage einen Riegel vor. Wie der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am 2. Dezember mitteilte, bleiben Hotels und Gastronomiebetriebe in Österreich noch bis zum 7. Januar 2021 geschlossen. Zusätzlich gilt ab dem 7. Dezember für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine zehntägige Quarantänepflicht.



Die österreichischen Skigebiete sind bis Mitte Januar nur für Einheimische nutzbar.

Die Einstufung einer Region als Corona-Risikogebiet erfolgt dabei anhand eines Schwellenwertes von 100 neuen Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Darunter fallen im Moment neben der Bundesrepublik Deutschland auch fast alle benachbarten Staaten. Erst nach fünf Tagen ist es möglich, die Isolationszeit mit einem negativen Testergebnis zu beenden. Die Quarantänepflicht soll bis zum 10. Januar 2021 in Kraft bleiben und auch umgekehrt gelten: Wenn sich Österreicher in ausländische Risikogebiete begeben, müssen sie bei der Rückkehr ebenfalls eine Quarantäne einhalten. Als weitere Maßnahme wurde in Österreich eine landesweite nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt täglich zwischen 20 und 6 Uhr.Nach Erlass der österreichischen Behörden dürfen die Skilifte in Österreich ab dem 24. Dezember unter strengen Hygieneauflagen dennoch öffnen. Den Hütten in den Skigebieten ist es erlaubt, Speisen zum Mitnehmen anzubieten. Damit werden die österreichischen Wintersportregionen vorerst fast ausschließlich von Einheimischen nutzbar sein.