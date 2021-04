Österreich plant vollständige Öffnung mit Schutzkonzept

München, 20.04.2021 | 14:39 | soe

Österreich will schon in wenigen Wochen umfassende Öffnungsschritte für nahezu alle Branchen möglich machen. Wie der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am 20. April ankündigte, stehen in der Gastronomie, bei Kulturveranstaltungen und auch im Tourismus weitgehende Lockerungen an. Basis dafür soll ein Schutzkonzept mit Massentests sein, durch die Österreich seine Infektionszahlen bereits wirksam senken konnte.



Österreich will ab Mitte Mai großflächige und branchenübergreifende Öffnungen vornehmen.



Gute Erfahrungen mit Massentests



Bereits jetzt wird in Österreich umfangreich getestet, seit Anfang Februar dürfen die Geschäfte des Einzelhandels sowie viele Dienstleister wieder Kunden empfangen. Das Konzept scheint aufzugehen: Nach einem Peak Ende März, der den Höhepunkt der dritten Pandemiewelle markierte, verzeichnet die Alpenrepublik stetig sinkende Infektionszahlen. Regional bestehen noch Lockdownregelungen, beispielsweise im Großraum Wien, landesweite harte Einschränkungen gibt es derzeit allerdings nicht. Nichtsdestotrotz mahnte Kurz zur Vorsicht und warnte davor, die „zum Greifen nahe Freiheit“ durch Übermut zu gefährden.



Impfungen in Österreich nehmen Fahrt auf



