Oktoberfest 2021 wegen Corona abgesagt

München, 04.05.2021 | 09:14 | rpr

Auch im Jahr 2021 wird das Oktoberfest aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Demzufolge fällt das weltbekannte Volksfest bereits das zweite Jahr in Folge aus.



Auch für das Jahr 2021 wurde das Oktoberfest abgesagt.

Ursprünglich hätte das 187. Oktoberfest vom 18. September bis 3. Oktober 2021 stattfinden sollen, nun musste die „Wiesn“ erneut abgesagt werden. Markus Söder und Dieter Reiter begründeten diese Entscheidung mit einer nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen. Darüber hinaus sei eine Durchführung mit Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Masken und unter Einhaltung von Sicherheitsabständen nicht realistisch. Bereits im vergangenen Jahr musste das international bekannte Volksfest abgesagt werden und konnte so nach 70 Jahren in Folge erstmalig nicht stattfinden. Söder und Reiter zeigen sich allerdings optimistisch, dass die Chancen einer Durchführung mit dem Voranschreiten der Corona-Impfungen im nächsten Jahr wieder größer seien.Neben dem Oktoberfest wurden bereits weitere Volkfeste in Bayern abgesagt, darunter das Dachauer Volksfest sowie Straubinger Gäubodenvolksfest. Schon über Ostern fiel der Augsburger Plärrer ins Wasser – noch ist allerdings nicht klar, ob der Herbstplärrer in diesem Jahr stattfinden wird oder nicht. Auch die Stadt München prüft für 2021 Oktoberfest-Alternativen. Zwar steht Reiter einer „Wirtshauswiesn“ defensiv gegenüber, dennoch gebe es Überlegungen einer Neuauflage des Open-Air-Festivals „Sommer in der Stadt“. Dieses fand bereits im vergangenen Jahr über den Olympiapark verteilt statt. Hierbei konnten Besucher unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen das Angebot von Fahrgeschäften, Freiluftkonzerten und kulinarischen Einrichtungen in Anspruch nehmen.Alljährlich zieht das Oktoberfest rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt auf die Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt. Das größte Volksfest der Welt wird bereits seit 1810 ausgetragen und ist ein bedeutender kultureller wie auch wirtschaftlicher Faktor für die Stadt München. Neben zahlreichen Fahrgeschäften finden Besucher viele Festzelte vor, in welchen jeweils Bayerns Traditionsbrauereien ihren Ausschrank betreiben. Darüber hinaus ist die „Wiesn“ für Fahrgeschäfte wie das Teufelsrad und die Turmrutschbahn Toboggan bekannt.