Oman hebt Maskenpflicht auf

Oman hat am 22. Mai mit sofortiger Wirkung alle verbliebenen Corona-Maßnahmen im Land beendet. Die Regierung des Sultanats am Persischen Golf verkündete das Ende der Maskenpflicht sowie die Aufhebung der Versammlungsbeschränkungen rund zwei Jahre, nachdem die Pandemie diese Restriktionen nötig gemacht hatte. Für die Einreise nach Oman gibt es für ausländische Urlauberinnen und Urlauber jedoch noch einige Bedingungen.



Aufgrund des stetigen Rückgangs der Infektionszahlen hat das Sultanat Oman am Sonntag bekanntgegeben, dass sich die Menschen im Land nicht länger an die bisher noch geltenden Gesundheitsvorkehrungen halten müssen. Somit entfallen die Maskenpflicht und das Gebot, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. In den Moscheen müssen die Gläubigen keine Mindestabstände mehr einhalten, außerdem dürfen die religiösen Stätten wieder ihre vollen Besucherkapazitäten ausschöpfen.Auch im Bereich der Einreise hat Oman Lockerungen vorgenommen, von denen allerdings nur Omanis profitieren. Sie müssen bei der Rückkehr in ihr Heimatland keinen Impfnachweis mehr vorlegen. Für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren gilt diese Pflicht jedoch weiterhin, ihnen ist die Einreise nur unter der Vorlage eines gültigen Impfzertifikats gestattet, das den Erhalt von mindestens zwei Dosen eines anerkannten Impfstoffs belegt. Oman akzeptiert unter anderem die Präparate von Pfizer/Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson sowie die Vakzine Sinovac, Sinopharm und Sputnik V. Eine zusätzliche Test- oder Registrierungspflicht besteht nicht mehr, internationale Reisende müssen jedoch über eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung verfügen.Die omanischen Behörden betonten allerdings, dass sie die Corona-Pandemie trotz der Lockerungen noch nicht als offiziell beendet betrachten. Damit einher ging der Aufruf an die Bevölkerung, sich beim Auftreten von Corona-Symptomen zu isolieren und empfohlene Auffrischungsimpfungen nachzuholen, falls diese noch nicht vorgenommen wurden. Derzeit verzeichnet das Sultanat rund 20 Neuinfektionen pro Tag, zu Beginn des Jahres waren es während der letzten Infektionswelle noch circa 1.000.