Urlaub in Oman wieder möglich: Was gilt bei der Einreise ab 29. Dezember?

München, 29.12.2020 | 09:40 | lvo

Vor rund zwei Wochen kündigten omanische Behörden ein Ende der Grenzschließungen im Sultanat an. Seit 0 Uhr am 29. Dezember ist es nun soweit: Touristen dürfen wieder in das Land am Indischen Ozean einreisen. Dabei sind jedoch bestimmte Einreiseregularien zu beachten.



Oman hat die vollständige Abriegelung der Grenzen aufgehoben. Ein- und Ausreisen sind somit grundsätzlich wieder möglich. Wer ab dem 29. Dezember in das Sultanat einreisen möchte, muss bereits vor Abflug ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Dieses darf bei der geplanten Ankunftszeit in Oman höchstens 72 Stunden alt sein und muss in englischer oder arabischer Sprache vorliegen. Zusätzlich müssen sich Touristen auf der Website des omanischen Gesundheitsministeriums online registrieren und dort im Rahmen der Anmeldung eine Gebühr von 25 Omanischen Rial (etwa 53 Euro) entrichten. Dies ist der Betrag für einen zweiten PCR-Test, der bei der Ankunft durchgeführt wird. Vorzulegen sind bei der Ankunft zudem der Nachweis über einen mindestens einen Monat andauernden Krankenversicherungsschutz, der auch Behandlungskosten im Falle einer COVID-19-Erkrankung abdeckt, sowie die Installation der omanischen App des Gesundheitsministeriums (Tarassud+).Alle Einreisenden, auch jene, die nur kurze Zeit in Oman bleiben, müssen sich nach der Ankunft für sieben Tage in Quarantäne begeben, die mit einem Tracking-Armband überwacht wird. Am achten Tag ist ein dritter PCR-Test erforderlich. Für Kinder unter 15 besteht keine PCR-Testpflicht bei der Einreise, auch von der Verpflichtung zum Tragen des Tracking-Armbands sind sie ausgenommen. Zu beachten ist weiterhin, dass kurzfristige, erneute Einschränkungen oder gar Grenzschließungen nicht auszuschließen sind.Bereits Mitte Dezember hatten omanische Behörden bekanntgegeben, die Einreise in Kürze wieder möglich zu machen. Dazwischen kam jedoch die neue Mutation des Coronavirus, die sich in Großbritannien ausbreitete. Aufgrund dieser erwirkte neben Kuwait auch Oman am 21. Dezember eine komplette Abriegelung. Für eine Woche waren alle Wege in das Sultanat versperrt. Mit dem Ende der Grenzschließung öffnet sich Oman nun jedoch mehr und ermöglicht auch deutschen Touristen wieder die Einreise. Derzeit gilt Oman als Risikogebiet, laut Auswärtigem Amt besteht eine Reisewarnung.