Paris: Louvre öffnet wieder für Touristen

Das Lächeln der Mona Lisa ist ab heute wieder für Kunstfans in Paris zugänglich. Der Louvre, in dem das Meisterwerk ausgestellt wird, öffnet nach der Corona-Pause ab sofort seine Pforten erneut für Besucher. Dabei gelten allerdings strikte Abstandsregeln und eine reduzierte Einlasszahl.



Mit Absperrungen, Markierungen am Boden und einer Begrenzung der Besucherzahl wollen die Verantwortlichen für die Sicherheit im Museum sorgen. Nur rund 30 Prozent der üblichen bis zu 40.000 Personen pro Tag dürfen derzeit eingelassen werden, um neben der Mona Lisa auch die Venus von Milo und weitere rund 35.000 Exponate zu sehen. Dafür öffnet der Louvre 70 Prozent seiner Ausstellungsfläche. Diese darf von den Besuchern derzeit nur in einem vorgeschriebenen Weg beschritten werden, dabei besteht eine Maskenpflicht.Der Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt und finanziert sich zu einem großen Teil durch den Verkauf von Eintrittskarten. Da die meisten Besucher aus dem Ausland anreisen, rechnet das Management aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen mit vorübergehend weniger Andrang. Zusätzlich werden die Besucherströme so reguliert, dass weder Gedränge vor den Kunstwerken noch lange Warteschlangen am Einlass entstehen sollen.