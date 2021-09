Thailand: Alkoholverbot in Restaurants aufgehoben

München, 29.09.2021 | 15:40 | lvo

Thailand geht einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Wie das Nachrichtenportal Farang berichtet, gibt es ab dem 1. Oktober weitere Lockerungen in der Gastronomie der Inselprovinz Phuket. Ab dem kommenden Freitag darf wieder Alkohol ausgeschenkt und Livemusik gespielt werden.



Gemäß einer neuen Corona-Verordnung ist das Alkoholverbot in Phuket ab dem 1. Oktober beendet. Seit dem 5. August war es verboten, Alkohol auszuschenken, nun dürfen gastronomische Betriebe dies wieder. Zusätzlich ist Restaurants ab Freitag wieder erlaubt, Livemusik zu spielen.Die Erlaubnis von Alkoholausschank und Livemusik ist eine weitere Maßnahme unter zahlreichen Anpassungen der thailändischen Corona-Maßnahmen, die ab Oktober greifen. So werden auch die inländischen Einreisebestimmungen für Phuket ab Freitag geändert. Wer auf dem Landweg oder mit einem Inlandsflug in der Inselprovinz ankommt, muss dafür den Nachweis nach dem 3G-Prinzip erbringen. Einreisende müssen demnach vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Für alle Einreisenden nach Thailand außerhalb des Sandbox-Programms wird ab dem 1. Oktober zudem die Quarantänedauer verkürzt. Für Geimpfte gilt dann eine siebentägige, für nicht Geimpfte eine zehntägige Isolationspflicht. Bislang waren grundsätzlich 14 Tage vorgesehen.Am 27. September hat das thailändische Centre for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, einen Vierstufenplan zur touristischen Wiedereröffnung genehmigt. Dieser besagt in der ersten Phase, dass die bestehenden Sandbox-Projekte in Phuket und Koh Samui fortgesetzt werden. Im Lauf des Oktobers sollen mit Khlong Muang und Thap Khaek neu ausgewiesene Gebiete in der Provinz Krabi hinzukommen. In der zweiten Phase, die den November umfasst, sowie in der dritten Stufe im Dezember 2021 kommen jeweils immer neue Provinzen hinzu, die dann wieder für ausländische Gäste zugänglich sind. Ab Januar 2022 beginnt Phase Vier, in der die letzten 13 thailändischen Grenzprovinzen wiedereröffnet werden.