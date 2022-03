Polen hebt Maskenpflicht auf

München, 25.03.2022 | 15:20 | soe

Polen schafft zum 28. März die Maskenpflicht im Land ab. Gesundheitsminister Adam Niedzielski verkündete die Entscheidung und gab zugleich bekannt, dass die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes nur in Gesundheitseinrichtungen weiterhin gelten soll. Zugleich entfallen auch alle Quarantäne- und Isolationsregelungen für Kontaktpersonen und Einreisende.



Bislang schrieb Polen die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln vor, ihr musste mit dem Tragen medizinischer Masken nachgekommen werden. Ausnahmen galten nur für Kinder unter fünf Jahren und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Dies war durch ein ärztliches Attest zu belegen. Ab kommendem Montag entfällt die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase jedoch überall im öffentlichen Raum, außer in Gesundheitseinrichtungen.Zugleich hebt die polnische Regierung die Vorgabe auf, sich als Haushaltsmitglied einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person zu isolieren. Wer selbst erkrankt, wird krankgeschrieben. Auch die Quarantäne bei der Ankunft in Polen entfällt ab dem 28. März. Bisher mussten Einreisende aus Deutschland und anderen EU-Staaten beim Grenzübertritt nach Polen, unabhängig vom genutzten Transportmittel, eine zehntägige Quarantäne einhalten. Umgangen werden konnte diese nur, wenn ein Impf-, Genesungs- oder Testnachweis erbracht werden konnte. Weitere Ausnahmen bestanden für Kinder unter zwölf Jahren sowie Berufskraftfahrende. Künftig sind jedoch auch diese Isolationsbestimmungen aufgehoben.Polen verzeichnet seit Anfang Februar sinkende Corona-Infektionszahlen. Mit Stand zum 25. März hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz bei 162,6 eingependelt, während der Wert in Deutschland mehr als zehnmal so hoch liegt. Der polnische Gesundheitsminister wies darauf hin, dass auch während der letzten Infektionswelle die Zahl der Krankenhauseinweisungen gering blieb, und rechnet bis Ende April mit einer weiteren Verbesserung der Pandemielage.