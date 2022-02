Portugal: Einreise für Geimpfte ohne Test

München, 07.02.2022 | 15:43 | soe

Portugal hat zum 6. Februar die Einreisebedingungen gelockert. Seither benötigen vollständig Geimpfte sowie Genesene keinen zusätzlichen Test mehr, wenn sie in das beliebte Urlaubsland einreisen wollen. Mit der Abschaffung der Testpflicht kommt Portugal der Empfehlung der Europäischen Union nach, welche die Anerkennung des digitalen COVID-Zertifikats als alleinige Einreisevoraussetzung gefordert hatte.



Wie das Auswärtige Amt in seinem Reisehinweis für Portugal mitteilt, sind Inhaber und Inhaberinnen eines digitalen COVID-Zertifikats seit dem 6. Februar von der Testpflicht bei der Einreise befreit. Auch Kinder unter zwölf Jahren unterliegen keiner Nachweispflicht. Als vollständig geimpft gilt auf dem portugiesischen Festland, wer mindestens das Grundimpfschema abgeschlossen hat, Genesene können ihr Zertifikat sechs Monate lang vorzeigen. Wer keinen Impf- oder Genesungsnachweis erbringen kann, muss für die Einreise nach Portugal entweder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest vorlegen, der nun nur noch maximal 24 Stunden alt sein darf.Für die zu Portugal gehörende Atlantikinsel Madeira gelten eigene Einreiseregeln. Als vollständig geimpft erkennt Madeira nur Personen an, die über drei Impfdosen verfügen. Wer zwei oder weniger Impfdosen jedoch mit einem zusätzlichen Genesungszertifikat, das nicht älter als 180 Tage ist, ergänzen kann, ist ebenfalls von der Testpflicht befreit. Auch ein gültiger Genesungsnachweis allein berechtigt zur testfreien Einreise. Darüber hinaus sind Kinder unter zwölf Jahren nicht testpflichtig, sofern sie keine COVID-Symptome zeigen.Portugal ist nicht das einzige Land, welches der offiziellen Empfehlung der Europäischen Union nachkommt. Diese hatte ihre Mitgliedsländer Ende Januar dazu aufgefordert, ab dem 1. Februar alle über das digitale COVID-Zertifikat hinausgehenden Beschränkungen für innereuropäische Einreisen abzuschaffen. Daraufhin ließen sowohl Italien als auch Griechenland ihre jeweiligen Testpflichten für Geimpfte und Genesene fallen. Deutschland hält bisher noch immer an speziellen Auflagen, beispielsweise der Quarantänepflicht bei der Einreise aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten, fest.