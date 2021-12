Portugal: Streik an Flughäfen für Dezember angekündigt

München, 02.12.2021 | 09:55 | twi

An portugiesischen Flughäfen soll es ab dem 9. Dezember zu Arbeitsniederlegungen des Wartungspersonals kommen. Dabei sollen anfangs Arbeitszeiten verkürzt werden, bevor es an vier Tagen am Ende des Monats einen kompletten Stillstand geben soll. Somit müssen Reisende in Portugal in dieser Zeit mit deutlichen Flugverspätungen oder gestrichenen Flügen rechnen.



Ab dem 9. Dezember soll es in Portugal zu Streikmaßnahmen an Flughäfen kommen.



Ganztägige Arbeitsniederlegungen an vier Tagen



Ende Dezember ist zudem geplant, die Arbeit an vier Tagen komplett zu verweigern. Diese Maßnahme fällt in den Weihnachts- und Neujahrsverkehr. Am 22. und 23. sowie 29. und 30. Dezember ist aus diesem Grund mit den schwersten Reisebehinderungen zu rechnen. Dem Streik waren Diskussionen über die Bezahlung von Wartungsarbeiterinnen und -arbeitern zwischen der STAMA und dem Arbeitgeber Portway vorausgegangen. Portway ist für die Bodenabwicklung an den Flughäfen Lissabon, Porto, Faro, Funchal und Beja zuständig.



Streiks bereits im Sommer



