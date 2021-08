Portugal: Lockerung der Corona-Beschränkungen seit 1. August

Am 1. August sind in Portugal Lockerungen der landesweiten Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für Portugal heißt, greifen aktuell grundsätzlich keine nächtliche Ausgangssperre sowie beschränkte Öffnungszeiten in gastronomischen Betrieben, Geschäften und weiteren Einrichtungen mehr. Eine Nachweispflicht für den Besuch von Restaurant-Innenbereichen an Wochenenden wurde hingegen auf das gesamte Festland ausgeweitet.



Nachweispflicht in gastronomischen Betrieben



Trotz einer Lockerung landesweit geltender Corona-Beschränkungen wurde die Nachweispflicht für das Betreten von Innenbereichen gastronomischer Betriebe an Freitagen ab 19 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen für Personen ab zwölf Jahren auf das gesamte Festland ausgeweitet – zuvor galt diese nur in Zonen der Farbe Orange und Rot. Dabei wird die Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweis gefordert, alternativ genügt ein negativer Corona-Test. Hierbei darf es sich um einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test, einen höchsten 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest oder einen 24 Stunden alten Selbsttest handeln, welcher unter Beaufsichtigung von geschultem Personal durchgeführt wurde. Auch Reisende, die in ihre touristische Unterkunft einchecken möchten, müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen.



Schrittweise Lockerungen sollen folgen



