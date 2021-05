Portugal: Madeira empfängt weiterhin Touristen

München, 07.05.2021 | 09:21 | rpr

Trotz einer Verlängerung des Verbots für touristische Einreisen auf das portugiesische Festland bis vorerst 16. Mai 2021 genießt die Autonome Region Madeira weiterhin einen Sonderstatus. Wie das Nachrichtenmagazin Tourexpi berichtet, können Urlauber demzufolge auf die beliebte Blumeninsel im Atlantik einreisen. Hierfür ist der Nachweis eines negativen PCR-Tests erforderlich, vollständig gegen das Coronavirus Geimpften ist die Einreise sogar ohne Testpflicht gestattet.



Eine touristische Einreise nach Madeira ist weiterhin möglich.

Bereits am 1. Mai gab die portugiesische Regierung in einer Mitteilung bekannt, dass das Verbot nicht notwendiger Einreisen auf das portugiesische Festland um ein weiteres Mal verlängert wird und bis vorerst 16. Mai 2021 in Kraft bleibt. Die zu Portugal gehörenden Atlantikinseln sind aufgrund ihres Status als Autonome Regionen von dieser Restriktion ausgenommen. Demnach haben Reisende weiterhin die Möglichkeit, einen Urlaub auf Madeira zu verbringen. Auch die Einreise auf die Azoren ist weiterhin gestattet.Für die Einreise nach Madeira sind Reisende dazu verpflichtet, mindestens zwölf bis 48 Stunden vor Reiseantritt online eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Darüber hinaus muss bei Einreise ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Da die Insel jedem Besucher einen kostenlosen Corona-Test zur Verfügung stellt, besteht die Möglichkeit, alternativ am Flughafen Funchal eine Testung nachzuholen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses müssen sich Ankömmlinge allerdings in eine Selbstisolation begeben. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen. Das gleiche gilt für Personen, die nachweislich in den vergangenen 90 Tagen vor Einreise von COVID-19 genesen sind. Die Nachweise dafür müssen in englischer Sprache vorliegen.Hotels auf Madeira haben unter Auflage von Hygiene- und Abstandsregelungen geöffnet und auch gastronomische Betriebe wie Restaurants und Bars stehen Urlaubern offen. Diese dürfen unter Kapazitätseinschränkungen bis spätestens 22 Uhr Gäste bewirten. Seit dem 2. Mai 2021 gilt auf der Insel eine nächtliche Ausgangssperre, welche zwischen 23 und 5 Uhr des Folgetags in Kraft tritt. In diesem Zeitraum dürfen Einheimische und Urlauber ihre Unterkunft nur aus triftigem Grund verlassen, der Weg vom und zum Flughafen wird dabei als solcher anerkannt.