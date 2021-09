Portugal: Maskenpflicht im Freien abgeschafft

München, 14.09.2021 | 08:26 | soe

Portugal hat die generelle Maskenpflicht unter freiem Himmel nach knapp einem Jahr abgeschafft. Seit dem 13. September muss der Mund-Nase-Schutz im Freien laut dem Auswärtigen Amt nur noch dann verpflichtend getragen werden, wenn sich Menschenansammlungen bilden oder ein schulischer Kontext besteht. Für die Innenräume von Restaurants und Freizeiteinrichtungen gilt teilweise die 3G-Regel.



Seit Oktober 2020 mussten die Menschen in Portugal auf den Straßen, in Parks und an anderen öffentlichen Orten eine Maske tragen, nun wurde diese Regel zum Wochenbeginn aufgehoben. Die portugiesische Gesundheitsministerin Graça Freitas rät jedoch weiterhin zur Vorsicht, insbesondere, wenn sich viele Menschen an einem Ort versammeln. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes gilt in Portugal weiterhin die Pflicht, im öffentlichen Raum zu allen haushaltsfremden Menschen einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.Um die Innenbereiche von gastronomischen Betrieben betreten zu dürfen, unterliegen Gäste ab zwölf Jahren an Wochenenden einer 3G-Nachweispflicht. Von Freitag ab 19 Uhr bis inklusive Sonntag sowie an allen Feiertagen muss für den Restaurantbesuch entweder ein negativer Corona-Test oder das digitale COVID-Zertifikat der EU vorgelegt werden, alternativ ist auch ein Selbsttest in Anwesenheit des Restaurantpersonals am Eingang möglich. Für das Einchecken und Betreten touristischer Unterkünfte auf dem portugiesischen Festland gilt diese Vorgabe an jedem Wochentag, ebenso für Thermen, Casinos, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen.Portugal reagiert mit den Lockerungen auf die weiterhin sinkenden Corona-Infektionszahlen. Aktuell verzeichnet das Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 81,9 (Stand zum 14. September), die Impfquote ist mit mehr als 80 Prozent vollständig immunisierten Einwohner außergewöhnlich hoch. Bis Ende September soll die Marke von 85 Prozent erreicht werden. Ende Juli hatte Portugal mit rund 228 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen den Höchststand der dritten Pandemiewelle erreicht, seither flacht die Infektionskurve stetig ab.