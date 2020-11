Lockdown: Österreich und Portugal verschärfen Corona-Beschränkungen

München, 02.11.2020 | 12:50 | soe

In Portugal und Österreich beginnt in dieser Woche ein neuer Lockdown. Beide Länder setzen auf striktere Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In Österreich gelten ab dem 3. November strengere Ausgangsbeschränkungen, in Portugal ist ab dem 4. November das Verlassen der Wohnungen nur noch aus wichtigen Gründen erlaubt.



In Portugal gelten ab dem 4. November strengere Corona-Beschränkungen.



In Portugal sind die Bürger auch tagsüber dazu angehalten, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben. Ausnahmen bilden die Wege zur Arbeit, Arztbesuche, Einkäufe und kurze Spaziergänge. Die neuen Regelungen gelten ab dem 4. November in 121 portugiesischen Gemeinden, welche derzeit den Inzidenzwert von 240 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen überschreiten.

Österreich beraumt seinen zweiten Lockdown zunächst bis zum 30. November an. Er beinhaltet ähnliche Einschränkungen wie das seit dem 2. November geltende Maßnahmenpaket der deutschen Bundesregierung, so dürfen Hotels nur noch Geschäftsreisende beherbergen und in der Gastronomie bleiben lediglich Speiseangebote zum Mitnehmen oder Ausliefern erlaubt. Theater, Fitnessstudios und Museen werden ganz geschlossen. Im privaten Bereich gelten ebenfalls Beschränkungen: Es sind nur noch Treffen von maximal zwei Haushalten gestattet, zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens dürfen die Österreicher nur mit triftigem Grund ihren Wohnbereich verlassen.In Portugal sind die Bürger auch tagsüber dazu angehalten, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben. Ausnahmen bilden die Wege zur Arbeit, Arztbesuche, Einkäufe und kurze Spaziergänge. Die neuen Regelungen gelten ab dem 4. November in 121 portugiesischen Gemeinden, welche derzeit den Inzidenzwert von 240 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen überschreiten.

Weitere Nachrichten über Reisen

02.11.2020 Digitale Einreise: Die wichtigsten Details zur Anmeldung ab 8. November Ab dem 8. November müssen Einreisende aus einem Risikogebiet sich vorab digital anmelden. Wie das System "Digitale Einreise" in Deutschland funktionieren soll, lesen Sie hier. Ab dem 8. November müssen Einreisende aus einem Risikogebiet sich vorab digital anmelden. Wie das System "Digitale Einreise" in Deutschland funktionieren soll, lesen Sie hier.

02.11.2020 Einreise Kanaren: Corona-Tests ab 14. November Pflicht Die Regierung der Kanaren hat den Gesetzentwurf zur neuen Corona-Testpflicht für Touristen verabschiedet. Ab dem 14. November müssen alle Urlauber einen negativen Testbescheid vorlegen. Die Regierung der Kanaren hat den Gesetzentwurf zur neuen Corona-Testpflicht für Touristen verabschiedet. Ab dem 14. November müssen alle Urlauber einen negativen Testbescheid vorlegen.

30.10.2020 Erdbeben trifft Türkei und Griechenland Reisende in der östlichen Ägäis müssen derzeit besondere Vorsicht walten lassen. Die Region wurde auf griechischem und türkischem Gebiet von einem starken Erdbeben getroffen. Reisende in der östlichen Ägäis müssen derzeit besondere Vorsicht walten lassen. Die Region wurde auf griechischem und türkischem Gebiet von einem starken Erdbeben getroffen.

30.10.2020 Mallorca: Sperrstunde und Ausgehverbot nun doch erst 0 Uhr Nachdem die Gastronomie auf Mallorca die Sperrstunde kritisiert hatte, wird diese nun verschoben: Künftig gilt die Nachtruhe erst ab 0 Uhr. Nachdem die Gastronomie auf Mallorca die Sperrstunde kritisiert hatte, wird diese nun verschoben: Künftig gilt die Nachtruhe erst ab 0 Uhr.