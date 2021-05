Reisen: EU einig über Corona-Zertifikat

München, 21.05.2021 | 09:15 | cge

Reisen innerhalb der Europäischen Union soll bald wieder leichter werden. Die EU-Länder und das EU-Parlament einigten sich auf ein digitales Zertifikat, das als Nachweis für Corona-Impfungen und überstandene Infektionen sowie Corona-Tests dienen soll. Eingeführt werden kann dieses vermutlich Mitte des zweiten Quartals.



Die EU einigt sich über das Corona-Zertifikat.

EU-Justizkommissar Didier Reynders twitterte am Abend des 20. Mai 2021, es gebe „weißen Rauch“ und eine Einigung über den Vorschlag der Kommission zum EU-weit anerkannten COVID-19-Zertifikat, bisher auch bekannt als „digitaler grüner Pass“. Neben Angaben zu Impfungen und überstandenen Erkrankungen soll dieses auch Informationen über Corona-Tests enthalten und somit grenzüberschreitendes Reisen wieder erleichtern. Auf gleiche Einreisebestimmungen innerhalb der Europäischen Union wurde sich hingegen nicht verständigt. Ein Eingriff in die Hoheit der Mitgliedsstaaten soll somit nicht erfolgen. Die Staaten können weiterhin zusätzliche Vorgaben, wie Quarantänepflichten für Reisende, erlassen, jedoch nur, wenn dies die Infektionslage nötig mache.Der genaue Einführungstermin für das neue Zertifikat ist derzeit noch nicht klar. Die Umsetzung des Passes ist abhängig von den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Medienberichten zufolge gab das Bundesgesundheitsministerium Anfang dieser Woche an, dass der Nachweis „in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals“ bereit sein könnte. Erleichtertes Reisen könnte somit ab spätestens 30. Juni 2021 möglich sein.Aktuell erleichtern bereits einige EU-Staaten die Einreise und verpflichten Ankommende nicht mehr zur Quarantäne. In Deutschlands Nachbarland Österreich sowie in Griechenland entfällt seit einigen Tagen die Quarantänepflicht. Zur Einreise benötigt wird in beiden Ländern lediglich ein negatives Corona-Testergebnis oder alternativ der Nachweis über eine vollständige Impfung oder überstandene Infektion. Italien erlässt ebenfalls die Pflicht zur Isolation. Einreisende in den Stiefelstaat benötigen derzeit einen negativen COVID-19-Test. Auch bei der Rückkehr nach Deutschland kann nun ebenfalls die Quarantäne entfallen. Auch hierfür müssen Rückreisende einen negativen Corona-Test nachweisen. Die Bestätigung über die vollständige Impfung gegen das Virus oder eine überstandene Infektion innerhalb der letzten sechs Monate wird ebenso anerkannt.