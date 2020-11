Dank Corona: Türkische Riviera erreicht Schildkröten-Nachwuchsrekord

München, 03.11.2020 | 14:23 | soe

Am Patara-Strand nahe der türkischen Stadt Kas sind in diesem Jahr rund 22.000 Babys der Unechten Karettschildkröte (lateinisch Caretta Caretta) geschlüpft. Das geht aus einem Bericht der türkischen Zeitung Hürriyet hervor. Zurückzuführen ist der Nachwuchsrekord, laut Angaben des Forschungszentrums vor Ort, auf die pandemiebedingt wenig besuchten Strände. Die Schildkröten konnten ihre Eier ungestört im Sand ablegen, wodurch sich die Zahl der Nester auf 434 nahezu verdoppelte.



Die Strände der Türkischen Riviera dienen der Unechten Karettschildkröte als Nistplatz.

Das Schildkröten-Forschungszentrum Patara unterstützt die reibungslose Rückkehr der Schildkröten ins Mittelmeer. Die Schildkrötenart Caretta Caretta zählt zu den vom Aussterben bedrohten Schildkrötenarten und steht unter strengem internationalen Schutz. Helfer sorgen weltweit an Stränden dafür, dass die frisch geschlüpften Schildkröten auf ihrem Weg ins Meer keinen natürlichen Feinden zum Opfer fallen.Das Naturschutzgebiet Patara ist einer der wichtigsten Nistplätze in der Türkei für die Meeresschildkröten. Der kilometerlange Sandstrand, der bereits mehrfach zu einem der schönsten Strände der Türkei gekürt wurde, ist nur tagsüber für Besucher zugänglich, um den Tieren nach Sonnenuntergang die nötige Ruhe zum Nisten zu geben. Außerdem gibt es am Strand abgesteckte Sperrflächen, die dem zusätzlichen Schutz der Unechten Karettschildkröte dienen.