RKI: Frankreich wird Hochrisikogebiet

Das Robert Koch-Institut hat mit Wirkung zum 28. März ganz Frankreich inklusive aller Übersee-Departements zum Corona-Hochinzidenzgebiet erklärt. Grund sind die im Rahmen der dritten Pandemiewelle massiv angestiegenen Infektionszahlen in dem Land. Außerdem stehen Dänemark sowie mehrere europäische Regionen neu auf der Liste der Risikogebiete ohne Sonderstatus.



Frankreichs Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 246 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, was einen massiven Rückschlag in der Eindämmung der Pandemie bedeutet. Besonders im Großraum um die Hauptstadt Paris ist die Lage äußerst angespannt, dort wird derzeit sogar ein Inzidenzwert von über 600 verzeichnet. Darüber hinaus gilt das Departement Moselle, welches an die deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland grenzt, weiterhin als Virusvarianten-Gebiet. Dort hat sich vor allem die südafrikanische Mutation des Coronavirus ausgebreitet.Neu auf die Liste der Corona-Risikogebiete ohne Sonderstatus aufgenommen wird ab Sonntag ganz Dänemark mit Ausnahme von Grönland und den Färöer Inseln. Im Norden Europas trifft es in dieser Woche außerdem die norwegische Region Rogaland sowie die finnischen Gebiete Kanta-Häme, Päijat-Häme und Pirkanmaa. In Kroatien steht die Gespanschaft Požega-Slawonien neu auf der RKI-Liste, welche zudem zwei neue Herabstufungen verzeichnet: Das österreichische Bundesland Tirol ist nur noch Risikogebiet anstatt wie bislang Virusvarianten-Gebiet, das gesamte Land Israel wird vom Hochinzidenzgebiet zum regulären Risikogebiet.Jenseits Deutschlands östlicher Grenze darf sich Tschechien über ein Ende des Status als Virusvarianten-Gebiet freuen, es gilt aber weiterhin aufgrund hoher Fallzahlen als Hochinzidenzgebiet. Die gleiche Statusänderung wird auch für die Slowakei vorgenommen. Gänzlich von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen werden die Region Satakunta in Finnland sowie die norwegische Region Agder.