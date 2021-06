RKI: USA sind kein Risikogebiet mehr

München, 11.06.2021 | 12:45 | lvo

Das Robert Koch-Institut hat am Freitagmittag seine Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert. Mit der Neuerung entfallen unter anderem die USA von der Liste. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt somit nicht mehr. Die Änderungen treten ab dem 13. Juni in Kraft. An den Einreisebestimmungen ändert sich jedoch nichts, die Einreise in die Vereinigten Staaten bleibt untersagt.



Die USA gelten ab dem 13. Juni 2021 nicht mehr als Corona-Risikogebiet.



Einreise in die USA weiter untersagt



Die Einreise in die Staaten ist weiterhin nicht möglich. Das Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor Einreise in Deutschland oder einem anderen Land der EU und des Schengenraums aufgehalten haben, gilt bis auf weiteres. Ausnahmen gelten lediglich für US-Staatsbürger, Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA, die sogenannten „Greencard“-Inhaber, enge Verwandte von US-Staatsbürgern, Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen. Wer einreisen darf, muss dafür einen höchstens drei Tage alten, negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen.



Aktuelle Corona-Situation in den USA



Auch seitens der Vereinigten Staaten wird Deutschland seit wenigen Tagen nicht mehr mit der höchsten Corona-Risikostufe belegt. Die US-amerikanische Regierung warnt nun nicht mehr vor Reisen nach Europa, rät aber dennoch davon ab. Bis zum 7. Juni zählten die USA etwa 33,3 Millionen kumulative Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die meisten davon entfallen auf den Bundesstaat Kalifornien. Zuletzt lag der durchschnittliche Inzidenzwert im Land bei 13,1. Zuletzt waren die USA als normales Corona-Risikogebiet eingestuft. Mit der Streichung von der Risikoliste des Robert Koch-Instituts entfällt ab dem kommenden Sonntag auch die Reisewarnung. Seitens der deutschen Behörden stünde einer Reise in die Vereinigten Staaten somit nichts mehr im Wege – wenn nicht die USA selbst die Einreise aus Europa weiterhin verbieten würden.Die Einreise in die Staaten ist weiterhin nicht möglich. Das Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor Einreise in Deutschland oder einem anderen Land der EU und des Schengenraums aufgehalten haben, gilt bis auf weiteres. Ausnahmen gelten lediglich für US-Staatsbürger, Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA, die sogenannten „Greencard“-Inhaber, enge Verwandte von US-Staatsbürgern, Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen. Wer einreisen darf, muss dafür einen höchstens drei Tage alten, negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen.Auch seitens der Vereinigten Staaten wird Deutschland seit wenigen Tagen nicht mehr mit der höchsten Corona-Risikostufe belegt. Die US-amerikanische Regierung warnt nun nicht mehr vor Reisen nach Europa, rät aber dennoch davon ab. Bis zum 7. Juni zählten die USA etwa 33,3 Millionen kumulative Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die meisten davon entfallen auf den Bundesstaat Kalifornien. Zuletzt lag der durchschnittliche Inzidenzwert im Land bei 13,1.

Weitere Nachrichten über Reisen

11.06.2021 Bundesregierung hebt Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf Die Bundesregierung hebt zum 1. Juli die Reisewarnung für einfache Corona-Risikogebiete weltweit auf. Dies betrifft derzeit fast 100 Länder. Die Bundesregierung hebt zum 1. Juli die Reisewarnung für einfache Corona-Risikogebiete weltweit auf. Dies betrifft derzeit fast 100 Länder.

11.06.2021 RKI: Madeira kein Risikogebiet mehr Das Robert Koch-Institut streicht zum 13. Juni erneut viele Länder von der Corona-Risikoliste. Darunter sind die Urlaubsinsel Madeira, die USA und Zypern. Das Robert Koch-Institut streicht zum 13. Juni erneut viele Länder von der Corona-Risikoliste. Darunter sind die Urlaubsinsel Madeira, die USA und Zypern.

11.06.2021 Norwegen: Quarantäne für Geimpfte und Genesene entfällt Norwegen lässt geimpfte und genesene Reisende seit dem 11. Juni ohne Quarantänepflicht einreisen. Zur Einreise berechtigt sind jedoch weiterhin nur Einwohner Norwegens. Norwegen lässt geimpfte und genesene Reisende seit dem 11. Juni ohne Quarantänepflicht einreisen. Zur Einreise berechtigt sind jedoch weiterhin nur Einwohner Norwegens.

11.06.2021 Kanaren: Nachtclubs öffnen auf Inseln der Warnstufe Grün Auf den Kanaren dürfen auf Inseln der Warnstufe Grün ab sofort wieder die Nachtclubs unter Auflagen öffnen. Das Tanzen bleibt allerdings weiterhin untersagt. Auf den Kanaren dürfen auf Inseln der Warnstufe Grün ab sofort wieder die Nachtclubs unter Auflagen öffnen. Das Tanzen bleibt allerdings weiterhin untersagt.