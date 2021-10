Rumänien: Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte eingeführt

München, 26.10.2021 | 10:18 | cge

In Rumänien ist seit dem 25. Oktober eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Diese greift täglich ab 22 Uhr bis um 5 Uhr am nächsten Morgen. Personen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind, sind von dieser Maßnahme ausgenommen.



Rumänien verhängt eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte.



Einreise nach Rumänien



Für Einreisende aus Deutschland nach Rumänien gelten derzeit keine besonderen Einschränkungen, da die Bundesrepublik als grüne Zone eingestuft wird. Personen, die aus Länden der gelben oder roten Kategorie nach Rumänien einreisen wollen, müssen sich jedoch einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen und sind zur Einreiseanmeldung verpflichtet. Seit der vergangenen Woche ist Deutschlands Nachbarland Österreich als rote Zone verzeichnet. Einreisende können die Quarantäne jedoch durch den Nachweis einer Impfung, des Genesenenstatus oder bei einem weniger als 72 Stunden andauernden Aufenthalt in Rumänien auch durch einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Tests umgehen. Kinder bis zwölf Jahre sind davon ebenfalls ausgenommen.



Corona-Lage in Rumänien



Die rumänischen Behörden haben im Oktober Rekordzahlen hinsichtlich der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Auch die täglichen Todeszahlen erreichen derzeit einen Höchststand, die Rate gilt zudem weltweit als eine der höchsten. Die rumänischen Krankenhäuser sind überlastet, teils werden Patienten ins Nachbarland Ungarn zur Behandlung überwiesen. Zudem weist der Staat die zweitniedrigste Impfquote innerhalb der Europäischen Union auf. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, sind erst weniger als 35 Prozent der Bevölkerung immunisiert. Mit der Einführung neuer Corona-Maßnahmen will Rumänien die jüngste Welle an Neuinfektionen mit dem Virus eindämmen. Neben der nächtlichen Ausgangssperre für die ungeimpfte Bevölkerung Rumäniens haben Schulkinder seit Montag zunächst zwei Wochen außerplanmäßige Ferien. Weiterhin muss künftig in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie im Freien ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Der Zutritt zu Geschäften, zur Gastronomie und in Kultureinrichtungen ist nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) gestattet.Für Einreisende aus Deutschland nach Rumänien gelten derzeit keine besonderen Einschränkungen, da die Bundesrepublik als grüne Zone eingestuft wird. Personen, die aus Länden der gelben oder roten Kategorie nach Rumänien einreisen wollen, müssen sich jedoch einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen und sind zur Einreiseanmeldung verpflichtet. Seit der vergangenen Woche ist Deutschlands Nachbarland Österreich als rote Zone verzeichnet. Einreisende können die Quarantäne jedoch durch den Nachweis einer Impfung, des Genesenenstatus oder bei einem weniger als 72 Stunden andauernden Aufenthalt in Rumänien auch durch einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Tests umgehen. Kinder bis zwölf Jahre sind davon ebenfalls ausgenommen.Die rumänischen Behörden haben im Oktober Rekordzahlen hinsichtlich der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Auch die täglichen Todeszahlen erreichen derzeit einen Höchststand, die Rate gilt zudem weltweit als eine der höchsten. Die rumänischen Krankenhäuser sind überlastet, teils werden Patienten ins Nachbarland Ungarn zur Behandlung überwiesen. Zudem weist der Staat die zweitniedrigste Impfquote innerhalb der Europäischen Union auf. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, sind erst weniger als 35 Prozent der Bevölkerung immunisiert.

Weitere Nachrichten über Reisen

26.10.2021 Italien: Unwetter in Sizilien und Kalabrien sorgen für Einschränkungen Im Süden Italiens sorgen derzeit schwere Unwetter für Einschränkungen im Reiseverkehr. Betroffen sind neben Sizilien auch weitere südliche Regionen. Im Süden Italiens sorgen derzeit schwere Unwetter für Einschränkungen im Reiseverkehr. Betroffen sind neben Sizilien auch weitere südliche Regionen.

26.10.2021 Barbados: Einreise-Lockerungen für vollständig Geimpfte Seit dem 24. Oktober gelten gelockerte Einreisebedingungen für Barbados. Vollständig geimpfte Personen mit negativem PCR-Test können sich direkt nach der Ankunft wieder frei im Land bewegen. Seit dem 24. Oktober gelten gelockerte Einreisebedingungen für Barbados. Vollständig geimpfte Personen mit negativem PCR-Test können sich direkt nach der Ankunft wieder frei im Land bewegen.

26.10.2021 Mallorca: Corona-Restriktionen für Gastronomie aufgehoben Mallorca und die übrigen Balearen haben die Corona-Beschränkungen für die Gastronomie aufgehoben. Einige Auflagen für das Nachtleben bleiben jedoch bestehen. Mallorca und die übrigen Balearen haben die Corona-Beschränkungen für die Gastronomie aufgehoben. Einige Auflagen für das Nachtleben bleiben jedoch bestehen.

25.10.2021 Malaysia: Insel Langkawi öffnet für Touristen ohne Quarantäne Malaysia startet ein Pilotprojekt zur touristischen Wiederöffnung. Zunächst soll die Insel Langkawi von ausländischen Urlaubern mit Corona-Impfschutz besucht werden dürfen. Malaysia startet ein Pilotprojekt zur touristischen Wiederöffnung. Zunächst soll die Insel Langkawi von ausländischen Urlaubern mit Corona-Impfschutz besucht werden dürfen.